Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске увеличилось

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, произошедшем в Хабаровске в минувшее воскресенье, увеличилось до шести. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

По данным ГИБДД, в салоне находились 17 человек, медицинская помощь потребовалась водителю и пяти пассажирам.

"Пострадало в общей сложности шесть человек. Люди получили переломы, ушибы, один отпущен на амбулаторное лечение, остальные получают лечение в больнице", - цитирует ТАСС представителя Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, он потерял сознание и совершил съезд с дороги.

Следственные органы начали процессуальную проверку по факту аварии. Как сообщается на сайте регионального следственного управления СК России, будет дана оценка действиям или бездействию руководства транспортной компании на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).