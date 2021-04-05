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05.04.2021 04:37
Рубрика: Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске увеличилось

Текст: Юрий Батин

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, произошедшем в Хабаровске в минувшее воскресенье, увеличилось до шести. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

По данным ГИБДД, в салоне находились 17 человек, медицинская помощь потребовалась водителю и пяти пассажирам.

В Туле причиной ДТП с 15 пострадавшими стал инсульт водителя

"Пострадало в общей сложности шесть человек. Люди получили переломы, ушибы, один отпущен на амбулаторное лечение, остальные получают лечение в больнице", - цитирует ТАСС представителя Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, он потерял сознание и совершил съезд с дороги.

Следственные органы начали процессуальную проверку по факту аварии. Как сообщается на сайте регионального следственного управления СК России, будет дана оценка действиям или бездействию руководства транспортной компании на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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