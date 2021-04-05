Юрий Трутнев посетил плавучую атомную электростанцию в Арктике

В ходе рабочей поездки на Чукотку вице-премьер и полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев осмотрел уникальную плавучую атомную электростанцию (ПАТЭС) и ознакомился со строительством воздушной линии электропередачи (ВЛ - 110) Певек - Билибино, сообщила его пресс-служба.

ПАТЭС - уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, начал работать в 2020 году. Электростанция состоит из плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" (ПЭБ) и береговой инфраструктуры. Сейчас она базируется в порту города Певек на Чукотке и используется для энергоснабжения региона.

"Станция разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним факторам. Поэтому к объекту сейчас приковано особое внимание. Сегодня к ПАТЭС проявляют интерес множество стран. И, конечно, особое значение ПАТЭС имеет для энергообеспечения Чукотки: как для развития Певека и улучшения качества жизни людей, так и для запуска новых инвестиционных проектов", - отметил Трутнев.

ПЭБ "Академик Ломоносов" - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, предполагаемых для энергообеспечения крупных промышленных предприятий, портовых городов, а также комплексов по добыче и переработке нефти и газа на шельфе морей. Он создан на основе серийной энергетической установки атомных ледоколов, проверенной в течение их длительной эксплуатации в Арктике.

Решение о создании первой в мире ПАТЭС и строительство двух ВЛ Певек - Билибино было принято в связи с необходимостью замещения мощностей выводимой из эксплуатации Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также старой ВЛ Певек-Билибино, построенной еще в 1960-х годах на деревянных опорах, достигшей высокой степени износа. Новая ВЛ Певек - Билибино помимо энергоснабжения предусматривает проведение оптико-волоконной линии связи между двумя городами.

Строительство новой линии электропередачи (ЛЭП) протяженностью 490,6 км началось в декабре прошлого года и ведется в зоне вечной мерзлоты, в малонаселенной местности с отсутствием постоянных дорог. Доставка необходимых материалов возможна только морским транспортом по Северному морскому пути в период летней навигации, а строительно-монтажные работы - в зимний период, после промерзания грунта. В настоящее время уже собрано 301 и установлено 204 опоры, смонтировано 252 фундамента. Строительство первой цепи новой ЛЭП планируется завершить до конца 2023 года. Одновременно к этому сроку будет реконструирована подстанция "Комсомольский" с использованием современного оборудования закрытой компоновки и построен новый распределительный пункт в Билибино.