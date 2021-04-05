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05.04.2021 08:59
Рубрика: Общество

На Камчатке создадут службу спасения морских млекопитающих

Текст: Анна Бондаренко

На Камчатке создадут службы спасения морских млекопитающих и наблюдения за ними, сообщает официальный сайт правительства региона.

Фото: ФГБУ "Земля леопарда"
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"В стране нет ни одного органа власти, который бы занимался систематическим изучением, подсчетами и мерами по защите этих уникальных краснокнижных и очень обаятельных животных, которые обитают в непосредственной близости к человеку, - сказал он, напомнив, что в Петропавловске-Камчатском принято решение закрыть для посещения лежбище сивучей, которых регулярно кормили туристы. - Для систематичного решения вопроса будет прорабатываться вопрос создания морской особо охраняемой природной территории. Для начала совместно с Кроноцким заповедником, при подключении волонтеров, будет проводиться работа по созданию службы спасения морских млекопитающих и службы наблюдения за ними, а затем уже будем переходить к ее функционированию", - отметил губернатор края Владимир Солодов.

Он также сказал, что в сети большую поддержку получила петиция сахалинских природоохранных организаций, где говорится, что морские млекопитающие сталкиваются с мусором, который травмирует зверей, но, чтобы помочь им, например, извлечь из сетей, нужны определенного вида усыпляющие вещества, которые не производятся в России. По словам губернатора Камчатки, заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала эту инициативу и "намерена дать необходимые поручения Россельхознадзору для выдачи разрешений на ввоз препаратов".

Органом власти, уполномоченным ввозить препарат в регион и помогать морским млекопитающим, станет краевое агентство по ветеринарии, добавил Солодов.

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