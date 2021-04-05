Путин дал поручения в поддержку дальневосточников. Главное

Владимир Путин поручил:
- принять меры для снижения цен на продукты на Дальнем Востоке;
- продумать дополнительные меры по развитию здравоохранения в регионах Дальнего Востока;
- подготовить предложения по повышению предложения новостроек на Дальнем Востоке;
- после анализа доступности авиаперевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и обратно при необходимости представить дополнительные меры;
- определить допмеры господдержки дальневосточной авиакомпании;
- подготовить предложения по дополнительной поддержке доставки рыбной продукции с Дальнего Востока;
- рассмотреть целесообразность нового портового сбора за уголь, переваливаемый в морских портах Дальневосточного федерального округа, и направления средств на поддержку турбизнеса;
- изучить возможность продажи на бирже масличных культур с Дальнего Востока;
- проработать вопрос о создании и введении в эксплуатацию до 2025 года инновационного научно-технологического центра "Русский";
- принять меры по снижению дифференциации уровня тарифов на электроэнергию в регионах с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского;
- добиться опережающего роста реальных доходов населения и инвестиций в основной капитал в регионах из списка "отстающих".