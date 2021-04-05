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05.04.2021 16:10
Рубрика: Власть

Путин дал поручения в поддержку дальневосточников. Главное

Текст: Кира Латухина
Президент подписал перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. Владимир Путин указал снизить на Дальнем Востоке цены на продукты, ввести новый портовый сбор за уголь и поддержать там туризм, а также увеличить доходы граждан в "отстающих" регионах в целом по стране.

Владимир Путин поручил:

- принять меры для снижения цен на продукты на Дальнем Востоке;

- продумать дополнительные меры по развитию здравоохранения в регионах Дальнего Востока;

- подготовить предложения по повышению предложения новостроек на Дальнем Востоке;

- после анализа доступности авиаперевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и обратно при необходимости представить дополнительные меры;

- определить допмеры господдержки дальневосточной авиакомпании;

- подготовить предложения по дополнительной поддержке доставки рыбной продукции с Дальнего Востока;

- рассмотреть целесообразность нового портового сбора за уголь, переваливаемый в морских портах Дальневосточного федерального округа, и направления средств на поддержку турбизнеса;

- изучить возможность продажи на бирже масличных культур с Дальнего Востока;

- проработать вопрос о создании и введении в эксплуатацию до 2025 года инновационного научно­-технологического центра "Русский";

- принять меры по снижению дифференциации уровня тарифов на электроэнергию в регионах с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского;

- добиться опережающего роста реальных доходов населения и инвестиций в основной капитал в регионах из списка "отстающих".

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