Реконструируемые причалы порта Певек выполнены на 60%

Техническая готовность реконструируемых причалов морского торгового порта Певек составляет 61,2%. С ходом реконструкции порта ознакомился заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Чукотский автономный округ. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

Территория и акватория морского порта Певек включены в границы Свободного порта Владивосток. В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" проводится реконструкция причалов № 1, 2 общей длиной 366 метров. После завершения работ в порту можно будет швартовать и обрабатывать одновременно на двух причалах суда длиной до 140 метров валовой вместимостью 10 тысяч тонн каждое.

С 2022 года пропускная мощность каждого из реконструируемых причалов составит по 300 тысяч тонн, еще 200 тысяч тонн будет принимать причал № 3.

Планируется также построить новый терминал порта Певек в акватории Чаунской губы и оснастить его портовым флотом для работы круглогодично. Использовать новый терминал планируется с 2026 года. Общий объем перевалки составит около 2 млн тонн грузов в год и более 40 млн тонн за период реализации проекта до 2059 года.

Вице-премьер обратил внимание генподрядчика на необходимость закончить работу в срок и поручил руководству Чукотского автономного округа взять ситуацию под контроль.

Юрий Трутнев провел также осмотр городской и социальной инфраструктуры Певека.