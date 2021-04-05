Следить за экологией ученым поможет рыба

Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) провели мониторинг экологического благополучия региона, а помогла им в этом… камбала.

Именно эта рыба - удобный биоиндикатор экологической ситуации в районе, омываемом Охотским и Японским морями, рассказали исследователи. Она обитает в пределах четкого ареала, совершая лишь сезонные миграции. А значит большую часть года находится в одних условиях и питается одной и той же пищей. По веществам в организме камбалы можно определить наличие стойких органических загрязнителе в водной среде. Метод биоиндикации, то есть анализ тканей морских обитателей, - оптимальный способ их найти. Непосредственно в воде это сделать трудно: вредные соединения умеют "прятаться", цепляясь за органические частицы и оседая вместе с ними на дно.

В камбале ученые обнаружили, в том числе устойчивые хлорорганические пестициды (например, дуст) и полихлорированные бифенилы, которые применялись в период с середины и до конца XX века. Например, бифенилы использовали в трансформаторах, в пластмассах, некоторых красках, копировальной бумаге. С помощью дуста боролись с насекомыми и малярийными комарами. Позже выяснилось, что эти соединения способны провоцировать различные заболевания, в том числе опухолевые, а также генетические отклонения. От их применения отказались. Но, к сожалению, стойкие органические загрязнители медленно разлагаются и способны проявлять себя десятилетия спустя после отказа от их использования.

К слову, в дальневосточной камбале уровень этих стойких загрязнителей оказался даже ниже нормы. Но потенциальная угроза все же есть.

- Загрязнители способны накапливаться в организме, обладая свойством биомагнификации. То есть чем длиннее "пищевая цепочка", тем выше их концентрация в организме. Например, если в рыбе всего 10 единиц вредных веществ, то у медведя, который ей питается, будет уже 100 единиц, - поясняет лаборант-исследователь лаборатории экобиотехнологий Школы биомедицины ДВФУ Максим Донец. - Люди, которые едят рыбу, не исключение. Хотя, по нашим подсчетам, угроза развития рака может возникнуть у людей, только если есть около 29 килограмм такой камбалы в год.

По мнению исследователей, в регионе необходима госпрограмма по контролю содержания пестицидов в морских обитателях.