В Хабаровске рекламный баннер упал на авто с человеком внутри

В Хабаровске рядом с домом №10 на улице Флегонтова рекламная конструкция большого формата обрушилась на легковой автомобиль. В салоне в это время находился человек. Он получил травмы средней тяжести.

"Мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал срочное поручение профильным управлениям оказать помощь пострадавшему в подготовке документов для судебного иска", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Баннер вместе с бетонным основанием вырвал из земли сильный ветер. Была ли это трагическая случайность, или в ситуации виноват частник, установивший конструкцию, теперь предстоит выяснить.

В отношении собственника рекламы, который нес ответственность за ее содержание и обслуживание, направят жалобу в прокуратуру. Подобные конструкции должны устанавливать в соответствии с утвержденными СНиПами, ГОСТами и другими нормативами. А после владелец обязан следить, чтобы состояние баннера оставалось соответствующим норме.