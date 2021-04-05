В Якутии работница банка расписалась в краже 35 млн рублей

В Верхоянском районе Якутии в суд направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка, обвиняемой в присвоении более 35 миллионов рублей.

По версии следствия, в июле - августе 2020 года женщина в рабочее время выносила наличные из помещения кассы и банка. Деньги заменяла фальшивками. Вычислить ее не составило труда в связи с тем, что все кражи она совершила под подпись.

"С целью скрыть факт хищения денежных средств обвиняемая, находясь на своем рабочем месте, совершила подмену более 35 млн рублей поддельными денежными средствами в вакуумных упаковках, на которых ставила свою подпись", - сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры республики.