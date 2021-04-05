Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Анонимные письма о заложенных взрывных устройствах поступили утром понедельника во все 70 школ Хабаровска. В некоторых из них в это время еще не успели приступить к занятиям. Была проведена эвакуация учеников и персонала учебных заведений.

"Часть ребят под присмотром старших будет ожидать окончания проверок спецслужбами в закрепленных за учреждениями объектах социально-культурного назначения", - сообщил начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев.

Многих школьников на время проведение проверки зданий отпустили домой.

В последний раз волна сообщений о минировании учебных заведений Хабаровска прошла 12 марта. Тогда информация не подтвердилась.