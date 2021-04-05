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05.04.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8 646 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1876
  • 2 Санкт-Петербург 707
  • 3 Московская область 593
  • 4 Ростовская область 240
  • 5 Нижегородская область 234
  • 6 Самарская область 199
  • 7 Воронежская область 198
  • 8 Иркутская область 160
  • 9 Саратовская область 147
  • 10 Свердловская область 141
  • 11 Челябинская область 123
  • 12 Красноярский край 120
  • 13 Волгоградская область 112
  • 14 Пермский край 112
  • 15 Республика Башкортостан 103
  • 16 Краснодарский край 103
  • 17 Пензенская область 102
  • 18 Тверская область 95
  • 19 Ленинградская область 95
  • 20 Ульяновская область 92
  • 21 Курская область 91
  • 22 Тульская область 91
  • 23 Алтайский край 91
  • 24 Брянская область 89
  • 25 Тамбовская область 87
  • 26 Ярославская область 87
  • 27 Республика Крым 86
  • 28 Кировская область 84
  • 29 Белгородская область 84
  • 30 Оренбургская область 84
  • 31 Архангельская область 82
  • 32 Липецкая область 82
  • 33 Вологодская область 82
  • 34 Псковская область 79
  • 35 Удмуртская Республика 77
  • 36 Новосибирская область 75
  • 37 Республика Карелия 71
  • 38 Ханты-Мансийский автономный округ 70
  • 39 Владимирская область 69
  • 40 Республика Коми 66
  • 41 Омская область 65
  • 42 Мурманская область 64
  • 43 Астраханская область 63
  • 44 Орловская область 62
  • 45 Ивановская область 62
  • 46 Ставропольский край 58
  • 47 Калужская область 56
  • 48 Забайкальский край 55
  • 49 Кемеровская область 52
  • 50 Тюменская область 51
  • 51 Калининградская область 49
  • 52 Рязанская область 49
  • 53 Хабаровский край 48
  • 54 Приморский край 48
  • 55 Республика Бурятия 47
  • 56 Новгородская область 44
  • 57 Костромская область 44
  • 58 Республика Дагестан 43
  • 59 Республика Чувашия 41
  • 60 Кабардино-Балкарская Республика 40
  • 61 Курганская область 39
  • 62 Республика Мордовия 37
  • 63 Севастополь 35
  • 64 Республика Татарстан 35
  • 65 Смоленская область 30
  • 66 Республика Саха (Якутия) 29
  • 67 Республика Калмыкия 23
  • 68 Сахалинская область 21
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 21
  • 70 Томская область 21
  • 71 Республика Марий Эл 19
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 17
  • 73 Амурская область 15
  • 74 Республика Ингушетия 14
  • 75 Камчатский край 13
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 77 Республика Адыгея 12
  • 78 Республика Хакасия 12
  • 79 Чеченская Республика 11
  • 80 Республика Алтай 3
  • 81 Магаданская область 2
  • 82 Еврейская автономная область 2
  • 83 Республика Тыва 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 589 540 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01%
  • 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 343 смерти
  1. Москва 50
  2. Санкт-Петербург 27
  3. Ленинградская область 16
  4. Тульская область 11
  5. Краснодарский край 11
  6. Самарская область 11
  7. Московская область 10
  8. Красноярский край 10
  9. Республика Чувашия 8
  10. Пермский край 8
  11. Ульяновская область 8
  12. Челябинская область 8
  13. Иркутская область 8
  14. Нижегородская область 7
  15. Свердловская область 7
  16. Республика Крым 6
  17. Новосибирская область 6
  18. Липецкая область 5
  19. Волгоградская область 5
  20. Ростовская область 5
  21. Саратовская область 5
  22. Омская область 5
  23. Владимирская область 4
  24. Курская область 4
  25. Рязанская область 4
  26. Тверская область 4
  27. Псковская область 4
  28. Республика Башкортостан 4
  29. Томская область 4
  30. Камчатский край 4
  31. Ивановская область 3
  32. Орловская область 3
  33. Республика Коми 3
  34. Вологодская область 3
  35. Ставропольский край 3
  36. Республика Марий Эл 3
  37. Республика Татарстан 3
  38. Пензенская область 3
  39. Курганская область 3
  40. Тюменская область 3
  41. Республика Бурятия 3
  42. Белгородская область 2
  43. Калужская область 2
  44. Смоленская область 2
  45. Тамбовская область 2
  46. Ярославская область 2
  47. Республика Карелия 2
  48. Мурманская область 2
  49. Республика Адыгея 2
  50. Астраханская область 2
  51. Удмуртская Республика 2
  52. Оренбургская область 2
  53. Республика Алтай 2
  54. Алтайский край 2
  55. Республика Саха (Якутия) 2
  56. Приморский край 2
  57. Хабаровский край 2
  58. Республика Калмыкия 1
  59. Севастополь 1
  60. Кабардино-Балкарская Республика 1
  61. Республика Северная Осетия - Алания 1
  62. Республика Мордовия 1
  63. Кировская область 1
  64. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  65. Кемеровская область 1
  66. Амурская область 1

За весь период по России умерло 100 717 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 052 человека
  1. Санкт-Петербург 816
  2. Москва 815
  3. Московская область 511
  4. Нижегородская область 327
  5. Ростовская область 203
  6. Самарская область 196
  7. Воронежская область 187
  8. Челябинская область 161
  9. Свердловская область 152
  10. Саратовская область 142
  11. Пензенская область 137
  12. Республика Башкортостан 121
  13. Краснодарский край 120
  14. Красноярский край 114
  15. Республика Карелия 111
  16. Тверская область 103
  17. Волгоградская область 102
  18. Курская область 99
  19. Пермский край 99
  20. Кировская область 99
  21. Ульяновская область 93
  22. Тульская область 92
  23. Брянская область 87
  24. Архангельская область 87
  25. Ярославская область 77
  26. Омская область 77
  27. Удмуртская Республика 76
  28. Липецкая область 74
  29. Владимирская область 72
  30. Вологодская область 72
  31. Астраханская область 67
  32. Орловская область 64
  33. Республика Коми 59
  34. Ленинградская область 59
  35. Новгородская область 58
  36. Алтайский край 58
  37. Оренбургская область 56
  38. Хабаровский край 55
  39. Калужская область 54
  40. Рязанская область 53
  41. Калининградская область 52
  42. Карачаево-Черкесская Республика 49
  43. Тюменская область 49
  44. Кемеровская область 44
  45. Республика Чувашия 42
  46. Ханты-Мансийский автономный округ 42
  47. Кабардино-Балкарская Республика 41
  48. Иркутская область 41
  49. Псковская область 40
  50. Курганская область 40
  51. Новосибирская область 40
  52. Республика Адыгея 37
  53. Республика Дагестан 36
  54. Ставропольский край 35
  55. Республика Мордовия 35
  56. Республика Саха (Якутия) 32
  57. Приморский край 32
  58. Ямало-Ненецкий автономный округ 31
  59. Томская область 29
  60. Камчатский край 27
  61. Амурская область 25
  62. Республика Калмыкия 24
  63. Республика Бурятия 21
  64. Мурманская область 20
  65. Забайкальский край 20
  66. Республика Марий Эл 18
  67. Белгородская область 17
  68. Республика Северная Осетия - Алания 16
  69. Чеченская Республика 14
  70. Республика Крым 12
  71. Ивановская область 11
  72. Севастополь 11
  73. Сахалинская область 10
  74. Республика Татарстан 9
  75. Республика Тыва 9
  76. Костромская область 8
  77. Тамбовская область 8
  78. Республика Алтай 6
  79. Магаданская область 6
  80. Смоленская область 4
  81. Еврейская автономная область 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 211 133.

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