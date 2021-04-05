За сутки в России подтверждено 8 646 случаев COVID-19 в 83 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1876

2 Санкт-Петербург 707

3 Московская область 593

4 Ростовская область 240

5 Нижегородская область 234

6 Самарская область 199

7 Воронежская область 198

8 Иркутская область 160

9 Саратовская область 147

10 Свердловская область 141

11 Челябинская область 123

12 Красноярский край 120

13 Волгоградская область 112

14 Пермский край 112

15 Республика Башкортостан 103

16 Краснодарский край 103

17 Пензенская область 102

18 Тверская область 95

19 Ленинградская область 95

20 Ульяновская область 92

21 Курская область 91

22 Тульская область 91

23 Алтайский край 91

24 Брянская область 89

25 Тамбовская область 87

26 Ярославская область 87

27 Республика Крым 86

28 Кировская область 84

29 Белгородская область 84

30 Оренбургская область 84

31 Архангельская область 82

32 Липецкая область 82

33 Вологодская область 82

34 Псковская область 79

35 Удмуртская Республика 77

36 Новосибирская область 75

37 Республика Карелия 71

38 Ханты-Мансийский автономный округ 70

39 Владимирская область 69

40 Республика Коми 66

41 Омская область 65

42 Мурманская область 64

43 Астраханская область 63

44 Орловская область 62

45 Ивановская область 62

46 Ставропольский край 58

47 Калужская область 56

48 Забайкальский край 55

49 Кемеровская область 52

50 Тюменская область 51

51 Калининградская область 49

52 Рязанская область 49

53 Хабаровский край 48

54 Приморский край 48

55 Республика Бурятия 47

56 Новгородская область 44

57 Костромская область 44

58 Республика Дагестан 43

59 Республика Чувашия 41

60 Кабардино-Балкарская Республика 40

61 Курганская область 39

62 Республика Мордовия 37

63 Севастополь 35

64 Республика Татарстан 35

65 Смоленская область 30

66 Республика Саха (Якутия) 29

67 Республика Калмыкия 23

68 Сахалинская область 21

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 21

70 Томская область 21

71 Республика Марий Эл 19

72 Республика Северная Осетия-Алания 17

73 Амурская область 15

74 Республика Ингушетия 14

75 Камчатский край 13

76 Карачаево-Черкесская Республика 13

77 Республика Адыгея 12

78 Республика Хакасия 12

79 Чеченская Республика 11

80 Республика Алтай 3

81 Магаданская область 2

82 Еврейская автономная область 2

83 Республика Тыва 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 589 540 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01%

3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02% За последние сутки подтверждено 343 смерти Москва 50 Санкт-Петербург 27 Ленинградская область 16 Тульская область 11 Краснодарский край 11 Самарская область 11 Московская область 10 Красноярский край 10 Республика Чувашия 8 Пермский край 8 Ульяновская область 8 Челябинская область 8 Иркутская область 8 Нижегородская область 7 Свердловская область 7 Республика Крым 6 Новосибирская область 6 Липецкая область 5 Волгоградская область 5 Ростовская область 5 Саратовская область 5 Омская область 5 Владимирская область 4 Курская область 4 Рязанская область 4 Тверская область 4 Псковская область 4 Республика Башкортостан 4 Томская область 4 Камчатский край 4 Ивановская область 3 Орловская область 3 Республика Коми 3 Вологодская область 3 Ставропольский край 3 Республика Марий Эл 3 Республика Татарстан 3 Пензенская область 3 Курганская область 3 Тюменская область 3 Республика Бурятия 3 Белгородская область 2 Калужская область 2 Смоленская область 2 Тамбовская область 2 Ярославская область 2 Республика Карелия 2 Мурманская область 2 Республика Адыгея 2 Астраханская область 2 Удмуртская Республика 2 Оренбургская область 2 Республика Алтай 2 Алтайский край 2 Республика Саха (Якутия) 2 Приморский край 2 Хабаровский край 2 Республика Калмыкия 1 Севастополь 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Республика Северная Осетия - Алания 1 Республика Мордовия 1 Кировская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Кемеровская область 1 Амурская область 1 За весь период по России умерло 100 717 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 052 человека Санкт-Петербург 816 Москва 815 Московская область 511 Нижегородская область 327 Ростовская область 203 Самарская область 196 Воронежская область 187 Челябинская область 161 Свердловская область 152 Саратовская область 142 Пензенская область 137 Республика Башкортостан 121 Краснодарский край 120 Красноярский край 114 Республика Карелия 111 Тверская область 103 Волгоградская область 102 Курская область 99 Пермский край 99 Кировская область 99 Ульяновская область 93 Тульская область 92 Брянская область 87 Архангельская область 87 Ярославская область 77 Омская область 77 Удмуртская Республика 76 Липецкая область 74 Владимирская область 72 Вологодская область 72 Астраханская область 67 Орловская область 64 Республика Коми 59 Ленинградская область 59 Новгородская область 58 Алтайский край 58 Оренбургская область 56 Хабаровский край 55 Калужская область 54 Рязанская область 53 Калининградская область 52 Карачаево-Черкесская Республика 49 Тюменская область 49 Кемеровская область 44 Республика Чувашия 42 Ханты-Мансийский автономный округ 42 Кабардино-Балкарская Республика 41 Иркутская область 41 Псковская область 40 Курганская область 40 Новосибирская область 40 Республика Адыгея 37 Республика Дагестан 36 Ставропольский край 35 Республика Мордовия 35 Республика Саха (Якутия) 32 Приморский край 32 Ямало-Ненецкий автономный округ 31 Томская область 29 Камчатский край 27 Амурская область 25 Республика Калмыкия 24 Республика Бурятия 21 Мурманская область 20 Забайкальский край 20 Республика Марий Эл 18 Белгородская область 17 Республика Северная Осетия - Алания 16 Чеченская Республика 14 Республика Крым 12 Ивановская область 11 Севастополь 11 Сахалинская область 10 Республика Татарстан 9 Республика Тыва 9 Костромская область 8 Тамбовская область 8 Республика Алтай 6 Магаданская область 6 Смоленская область 4 Еврейская автономная область 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 211 133. ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 130 миллионов