За сутки в России подтверждено 8 646 случаев COVID-19 в 83 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1876
- 2 Санкт-Петербург 707
- 3 Московская область 593
- 4 Ростовская область 240
- 5 Нижегородская область 234
- 6 Самарская область 199
- 7 Воронежская область 198
- 8 Иркутская область 160
- 9 Саратовская область 147
- 10 Свердловская область 141
- 11 Челябинская область 123
- 12 Красноярский край 120
- 13 Волгоградская область 112
- 14 Пермский край 112
- 15 Республика Башкортостан 103
- 16 Краснодарский край 103
- 17 Пензенская область 102
- 18 Тверская область 95
- 19 Ленинградская область 95
- 20 Ульяновская область 92
- 21 Курская область 91
- 22 Тульская область 91
- 23 Алтайский край 91
- 24 Брянская область 89
- 25 Тамбовская область 87
- 26 Ярославская область 87
- 27 Республика Крым 86
- 28 Кировская область 84
- 29 Белгородская область 84
- 30 Оренбургская область 84
- 31 Архангельская область 82
- 32 Липецкая область 82
- 33 Вологодская область 82
- 34 Псковская область 79
- 35 Удмуртская Республика 77
- 36 Новосибирская область 75
- 37 Республика Карелия 71
- 38 Ханты-Мансийский автономный округ 70
- 39 Владимирская область 69
- 40 Республика Коми 66
- 41 Омская область 65
- 42 Мурманская область 64
- 43 Астраханская область 63
- 44 Орловская область 62
- 45 Ивановская область 62
- 46 Ставропольский край 58
- 47 Калужская область 56
- 48 Забайкальский край 55
- 49 Кемеровская область 52
- 50 Тюменская область 51
- 51 Калининградская область 49
- 52 Рязанская область 49
- 53 Хабаровский край 48
- 54 Приморский край 48
- 55 Республика Бурятия 47
- 56 Новгородская область 44
- 57 Костромская область 44
- 58 Республика Дагестан 43
- 59 Республика Чувашия 41
- 60 Кабардино-Балкарская Республика 40
- 61 Курганская область 39
- 62 Республика Мордовия 37
- 63 Севастополь 35
- 64 Республика Татарстан 35
- 65 Смоленская область 30
- 66 Республика Саха (Якутия) 29
- 67 Республика Калмыкия 23
- 68 Сахалинская область 21
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 21
- 70 Томская область 21
- 71 Республика Марий Эл 19
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 17
- 73 Амурская область 15
- 74 Республика Ингушетия 14
- 75 Камчатский край 13
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 77 Республика Адыгея 12
- 78 Республика Хакасия 12
- 79 Чеченская Республика 11
- 80 Республика Алтай 3
- 81 Магаданская область 2
- 82 Еврейская автономная область 2
- 83 Республика Тыва 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 589 540 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01%
- 3. Республика Алтай, Магаданская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 343 смерти
- Москва 50
- Санкт-Петербург 27
- Ленинградская область 16
- Тульская область 11
- Краснодарский край 11
- Самарская область 11
- Московская область 10
- Красноярский край 10
- Республика Чувашия 8
- Пермский край 8
- Ульяновская область 8
- Челябинская область 8
- Иркутская область 8
- Нижегородская область 7
- Свердловская область 7
- Республика Крым 6
- Новосибирская область 6
- Липецкая область 5
- Волгоградская область 5
- Ростовская область 5
- Саратовская область 5
- Омская область 5
- Владимирская область 4
- Курская область 4
- Рязанская область 4
- Тверская область 4
- Псковская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Томская область 4
- Камчатский край 4
- Ивановская область 3
- Орловская область 3
- Республика Коми 3
- Вологодская область 3
- Ставропольский край 3
- Республика Марий Эл 3
- Республика Татарстан 3
- Пензенская область 3
- Курганская область 3
- Тюменская область 3
- Республика Бурятия 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Мурманская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Удмуртская Республика 2
- Оренбургская область 2
- Республика Алтай 2
- Алтайский край 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 100 717 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 052 человека
- Санкт-Петербург 816
- Москва 815
- Московская область 511
- Нижегородская область 327
- Ростовская область 203
- Самарская область 196
- Воронежская область 187
- Челябинская область 161
- Свердловская область 152
- Саратовская область 142
- Пензенская область 137
- Республика Башкортостан 121
- Краснодарский край 120
- Красноярский край 114
- Республика Карелия 111
- Тверская область 103
- Волгоградская область 102
- Курская область 99
- Пермский край 99
- Кировская область 99
- Ульяновская область 93
- Тульская область 92
- Брянская область 87
- Архангельская область 87
- Ярославская область 77
- Омская область 77
- Удмуртская Республика 76
- Липецкая область 74
- Владимирская область 72
- Вологодская область 72
- Астраханская область 67
- Орловская область 64
- Республика Коми 59
- Ленинградская область 59
- Новгородская область 58
- Алтайский край 58
- Оренбургская область 56
- Хабаровский край 55
- Калужская область 54
- Рязанская область 53
- Калининградская область 52
- Карачаево-Черкесская Республика 49
- Тюменская область 49
- Кемеровская область 44
- Республика Чувашия 42
- Ханты-Мансийский автономный округ 42
- Кабардино-Балкарская Республика 41
- Иркутская область 41
- Псковская область 40
- Курганская область 40
- Новосибирская область 40
- Республика Адыгея 37
- Республика Дагестан 36
- Ставропольский край 35
- Республика Мордовия 35
- Республика Саха (Якутия) 32
- Приморский край 32
- Ямало-Ненецкий автономный округ 31
- Томская область 29
- Камчатский край 27
- Амурская область 25
- Республика Калмыкия 24
- Республика Бурятия 21
- Мурманская область 20
- Забайкальский край 20
- Республика Марий Эл 18
- Белгородская область 17
- Республика Северная Осетия - Алания 16
- Чеченская Республика 14
- Республика Крым 12
- Ивановская область 11
- Севастополь 11
- Сахалинская область 10
- Республика Татарстан 9
- Республика Тыва 9
- Костромская область 8
- Тамбовская область 8
- Республика Алтай 6
- Магаданская область 6
- Смоленская область 4
- Еврейская автономная область 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 211 133.