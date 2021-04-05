Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил о новой кадровой политике

Ульяновский губернатор Сергей Морозов изложил на своей странице в соцсети facebook свое видение текущих кадровых проблем в регионе:

"Президент России поставил задачу к концу текущего года восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Буквально на днях было подписано Генеральное соглашение между объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2021-2023 годы. Двигаясь к намеченной цели, мы должны серьезно заняться вопросами развития трудовых ресурсов в Ульяновской области.

✅ Тема подготовки кадров для обеспечения экономического роста в постпандемийный период стоит достаточно остро. Поэтому мы начинаем создавать более гибкое правительство, которое будет быстро реагировать на современные вызовы, обеспечивать высокие темпы развития экономики региона, создавать максимально комфортные условия для жизни граждан.

✅ Мы серьезно переформатируем работу органов власти и институтов развития. Ульяновская область станет одним из первых регионов в стране, который выделит развитие человеческих ресурсов в отдельное стратегическое направление.

✅ В нашем регионе заработает единый координационный центр, который четко выстроит работу между сферой образования и работодателями. Кроме того, важно наладить более эффективную работу с талантливой молодежью и систему ранней профориентации детей.

✅ Приведу небольшой пример. Сегодня побывал на предприятии ООО "Инжиниринг Сервис-Путьмаш". Ульяновская компания по обслуживанию и ремонту путевой техники планирует развивать производственные мощности и создавать новые рабочие места. Предприятие, которое мы видели сегодня, выросло в 7 раз по объемам производства, в 5 раз по численности, вынуждено привозить людей из других регионов, используя вахтовый метод. При этом с нашим техникумом железнодорожного транспорта отношения выстроить не удалось по непонятным мне причинам, а ведь был прямой запрос от работодателя. И это лишь один случай несогласованности действий между учреждениями образования и работодателями. При этом мы продолжаем привлекать инвестпроекты в регион и создавать новые рабочие места. Назрела потребность в серьезных преобразованиях.

✅ Также мы пересмотрим работу кадровых аппаратов и ответственность всех министерств за подготовку трудовых ресурсов в разрезе отраслей. Будет переформатирована работа наших учреждений СПО и в целом система подготовки кадров для экономики. Организационные преобразования пройдут и в Агентстве по развитию человеческого потенциала.

✅ Как подчеркнул президент страны, решение задачи по восстановлению рынка труда зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений в рабочие места, от инвестиций. И в нашем регионе есть резервы по дальнейшему снижению уровня безработицы. Я поставил задачу к июню вернуть рынок труда на допандемийный уровень. Как сегодня сообщила Ольга Никитенко на совещании по финансово-экономическим вопросам, Ульяновская область вошла в тройку лидеров ПФО по темпам уменьшения уровня безработицы. По данным на 1 апреля, Ульяновская область занимает 3 место в ПФО по уровню безработицы по методологии МОТ: наш показатель ниже, чем в среднем по округу и по стране, и составляет 4,7% ( по ПФО - 5%, по стране - 5,8%). Официально уровень регистрируемой безработицы также в нашем регионе снизился, показатель составляет 1,45%. Это также третье место в ПФО. Мы имеем все шансы вернуться на допандемийные показатели.

✅ За сухими цифрами статистики и общими стратегическими целями стоит очень простая и одновременно очень сложная задача - удовлетворить потребности каждого трудоспособного жителя региона. И здесь я имею ввиду не только трудоустройство безработных. Когда по факту человек трудоустроен, но недоволен своим местом работы по ряду причин - это влияет в итоге на его социальное самочувствие. Человек работает и зарабатывает, но, говоря простым языком, попросту несчастлив. Поэтому для нас важно запустить "единое окно", которое поможет и работодателям, и трудящимся по всем актуальным темам. Мы должны сейчас очень внимательно посмотреть на ряд аспектов, включая социально-трудовые отношения, соблюдение прав работников и выстраивание внутрикорпоративной политики в организациях. Как мы знаем, кадры решают все!"