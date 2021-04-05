В Оренбуржье ОПГ "отмыла" 250 млн рублей, полученных от игорного бизнеса

В Оренбургской области уголовное дело о легализации 250 миллионов рублей, полученных от деятельности игорного бизнеса.

Как сообщил СК по региону, в совершении преступления подозреваются два жителя Оренбурга. По данным следствия, фигуранты, действовавшие в составе организованной преступной группы, с 2016-го по 2019 год, совершили финансовые операции и другие сделки по "отмыванию" денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления - незаконной игорной деятельности на территории областного центра.

Уголовное дело ведется первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбуржью.