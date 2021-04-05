В Татарстане фельдшер протащил пьяного пациента по земле

В Татарстане организована служебная проверка после появления в соцсетях видеоролика, в котором фельдшер скорой помощи тащит нетрезвого мужчину по земле.

В подписи к видео указывается, что инцидент произошел в Нижнекамске. На кадрах видно, как два медика стоят у лежащего на снегу мужчины, после чего сотрудник "скорой" хватает пациента за шиворот и начинает волочить его к автомобилю.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения РТ, 2 апреля на станцию скорой медицинской помощи Нижнекамска поступила информация о лежащем в сугробе около ледового дворца мужчине. Прибывшая на место бригада фельдшеров обнаружила 37-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и спал в снегу.

- Фельдшеры бригады скорой помощи пытались привести мужчину в чувства, дали понюхать нашатырный спирт. Когда мужчина пришел в себя, начал нецензурно выражаться и размахивать руками и ногами в сторону медицинских сотрудников, - цитирует сообщение регионального минздрава РИА Новости.

В ведомстве также уточнили, что жизни и здоровью пациента ничего не угрожало, госпитализация ему не требовалась.