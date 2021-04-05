В Татарстане открыли образовательный центр "Алабуга Политех"

На территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" открылся обновленный, укомплектованный многомиллионным оборудованием колледж. В его задачи входит подготовка высококлассных специалистов для ОЭЗ. В церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Каждый год в "Алабуге" открывается все больше новых производств, а это значит, создаются новые рабочие места, - отметил Дмитрий Доценко, координатор этого учебного центра от особой экономической зоны. - Как показывает практика, сюда, в Елабугу, мало кто хочет приезжать из-за пределов Татарстана. Поэтому мы решили воспитывать кадры здесь, с нуля. Мы узнали потребности заводов, какие именно специалисты им нужны. И оказалось, что востребованы четыре направления: промышленная автоматика, промышленная робототехника, электромонтаж и лабораторно-химический анализ.

Управляющая компания ОЭЗ была изначально создана для развития объектов инженерной инфраструктуры. В сентябре 2019 года УК вместе с Елабужским политехническим колледжем организовали центр подготовки высококлассных специалистов. И вот вчера, наконец, были подписаны соглашения о сертификации студентов образовательного центра "Алабуга Политех". С первого сентября центр начинает набор студентов со всей России. К уже существующим будут добавлены новые направления в образовании: микроэлектроника, программирование на Python и BIM-моделирование для строительства. В два раза будет увеличено количество обучающихся - со 100 до 200 человек на каждом курсе. Но и это еще не предел. К сентябрю 2022 года планируется постройка общежития на 800 мест на территории одного из коттеджных поселков.