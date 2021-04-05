В Ульяновске проходит международный форум "ИнтерYes"

Со 2 по 8 апреля Ульяновская область принимает на своей территории молодежных лидеров из 9 стран мира. На полях Международного форума по общественной дипломатии "ИнтерYes" ведется работа по взаимодействию молодежи разных стран через совместные проекты.

"Почему мы назвали форум "ИнтерYes"? Во-первых, изучение любой культуры начинается с интереса, форум у нас по общественной дипломатии, а общественный дипломат - это тот человек, который в принципе защищает интересы своей страны для того, чтобы создавать положительный образ государства на международной арене. Приставка "Интер" обозначает взаимодействие. На форуме будут разработаны проекты для их последующей имплементации", - прокомментировала программный директор форума "ИнтерYes", главный проектный менеджер дирекции международного сотрудничества фонда "Ульяновск - культурная столица" Любовь Савельева.

Форум состоит из экспертной сессии, где участников погружают в понятийное поле и дают возможность осознать все многообразие направлений и возможностей общественной дипломатии. Спикеры отметили, что общественная дипломатия справляется с задачами, с которыми возникают трудности у официальной.

"Такие мероприятия позволяют создать площадку, где коллеги могут обсудить общие идеи, мысли, организовать проект, реализовать его в будущем. Это такая межгосударственная общая работа, которая вовлекает как наших студентов, молодых специалистов, так и иностранных граждан, которые обучаются в Российской Федерации. Официальная дипломатия транслирует государственную политику, а для того, чтобы понимать искренние настроения в обществе нужна общественная дипломатия", - сказала директор грантовых программ Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова Виктория Карслиева.

По ее словам, проблемы, которые как острые обозначает молодежь всего мира, схожи, а такие мероприятия позволяют расширить кругозор и узнать, какая страна приблизилась к решению, и каким образом можно транслировать этот опыт и наработки в другие страны.

Особое внимание было уделено вопросу вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал один из экспертов сессии.

"Вакцинная дипломатия - это новый тренд, очень популярный сейчас в международных отношениях. Все мы видим, что происходит сейчас в мире, некоторые говорят, что уже началась вакцинная война. Сейчас общественная, или как принято у нас говорить, народная дипломатия является очень важной частью внешней политики государства. И конечно наша помощь вакцинами иностранным государствам является частью наших добрососедских отношений. Это даже часть характера, нам всегда было важно, что происходит в мире, а не только в нашем дворе. Вообще Ульяновская земля - это достаточно серьезная точка на карте общественной дипломатии, благодаря губернатору Сергею Морозову. Даже проектный офис "Россия-БРИКС" открыт именно в Ульяновске и это не случайно, здесь хорошие традиции дипломатических отношений и гостеприимства", - прокомментировал кандидат политических наук, соучредитель АНО "Лидеры международного сотрудничества" Андрей Ткаченко.

Участникам форума выпала уникальная возможность представить свои проектные идеи в ходе пич-сессии экспертам и получить от них обратную связь и рекомендации. Львиную долю форума "ИнтерYes" составляет мастерская проектов, где под руководством сертифицированных тренеров будут "докручены" идеи в полноценные международные проекты.

"Этот форум - прекрасная платформа для того, чтобы взаимодействовать друг с другом, это возможность совершенствовать свои навыки и знания в области международных и межгосударственных отношений. Здорово, что здесь присутствуют не только страны БРИКС, но и Египет, Сербия и т.д. Я уже 2 года обучаюсь в РУДН по направлению "Международный менеджмент". Международный менеджмент и общественная дипломатия тесно связаны, поскольку без последней невозможно построить бизнес. Этот форум создает благоприятные условия для установления прочных связей с людьми со всего мира. Здесь мы забываем о своих национальностях и религиях и остаемся просто людьми", - сказал Мамун Ахмед.

Для справки

Организаторами события стали: проектный офис по международному молодежному сотрудничеству "Россия-БРИКС" и фонд "Ульяновск - культурная столица" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Правительства Ульяновской области.

Проект АНО "Центр инноваций и коммуникации" и фонда "Ульяновск - культурная столица" определен одним из победителей конкурсного отбора на получение грантов Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова в направлении "Молодёжное сотрудничество в сфере международных отношений"