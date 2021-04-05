В Университете Иннополис разработали виртуальную операционную

Необычная операционная поможет оценить риски и избежать ошибок во время хирургических вмешательств. Одно из главных преимуществ разработки - хирург может пользоваться ею самостоятельно, не прибегая к помощи IT-cпециалистов.

Все, что нужно, это заранее сделать на основе данных компьютерной томографии 3D-модель пораженного органа пациента, сохранить ее в облачном хранилище и с помощью программного продукта HLOIA загрузить нужные изображения на очки смешанной реальности.

- Вы сами примерьте, - предлагает младший научный сотрудник Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов и робототехники" на базе Университета Иннополис Михаил Останин.

Но, чтобы получить нужную картинку, просто надеть очки оказалось недостаточно. Надо запустить приложение. Вытягиваю перед собой руку и делаю простой жест. Дальше - настоящее чудо. Перед глазами на фоне имеющегося в офисном помещении оборудования возникает почка. Еще одно движение пальцев в воздухе, и она увеличивается в размерах. При необходимости ее точно так же можно уменьшить или, к примеру, повернуть на 360 градусов. А во время хирургического вмешательства объемные модели можно проецировать на операционное поле, не отвлекаясь от пациента. "Хирург получает дополнительную подсказку, - замечает Михаил Останин. - Особенно актуально применение MR-технологий при подготовке к операциям начинающих врачей".