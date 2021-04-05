Самолет Казань - Стамбул приземлится в Москве из-за сломанного шасси

Авиалайнер, вылетевший из Казани в Стамбул, готовится совершить аварийную посадку в Москве.

Как следует из данных ресурса Flightradar24, после взлета Boeing 737 авиакомпании Nordwind сделал несколько кругов в районе казанского аэропорта, после чего направился в сторону российской столицы. Как уточнили в пресс-службе международного аэропорта столицы Татарстана, рейс, вылетевший в 11:10 по маршруту Казань - Стамбул, по решению командира воздушного судна был направлен на техническую посадку в аэропорт Шереметьево.

По предварительным данным, у воздушного судна при наборе высоты не убралось шасси.