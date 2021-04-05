Чиновника стройнадзора задержали в Красноярске по делу о крупной взятке

Уголовное дело возбуждено против замруководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Ее сотрудника подозревают в получении особо крупной взятки, сообщает главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии правоохранителей (дело возбуждено по материалам МВД), заместитель руководителя стройнадзора предложил директору одной из крупных управляющих компаний региона не привлекать ее к ответственности за выявленные нарушения. За эту услугу сотрудник службы попросил отремонтировать его жилье. Директор управляющей компании согласился и выделил на ремонт личные средства - более четверти миллиона рублей.

Подозреваемый во взяточничестве задержан. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.

Дома и в кабинете подозреваемого проведены обыски. Изъяты интересующие следователей предметы и документы.