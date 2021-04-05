Красноярский край предупредили об аномальном тепле и ураганном ветре

5-6 апреля в центральных и южных районах Красноярского края ожидается резкое потепление, сообщает региональный главк МЧС. Дневная температура воздуха может повыситься до +15 градусов.

Это вызовет интенсивное таяние снега, в связи с чем возможно затопление построек, расположенных в низинах. Не исключен размыв дорог и мостов.

Ранее полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на совещании с представителями регионов проинформировал, что более 180 тысяч жителей примерно 700 населенных пунктов СФО нынешней весной могут попасть в зону риска из-за паводков, обусловленных обильными осадками. Полпред уточнил: наиболее вероятно подтопление в Новосибирской, Омской, Томской областях, в Алтайском и Красноярском краях.

В МЧС добавляют: 6 апреля на юге Таймыра ночью ожидается ветер, порывы которого могут достигать скорости 25 м/с, местами сильный снег и метель. Кроме того, в ближайшие три дня в горных районах Красноярского края сохраняется опасность схода лавин.