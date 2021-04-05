Музейный танк "порвал" фуру на трассе под Новосибирском

Необычное ДТП произошло на Ордынской трассе в Новосибирской области неподалеку от поселка Верх-Тула: танк, стоящий на трале, дулом повредил прицеп фуры, оставив "пробоину" длиной в несколько метров. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), боевая машина - музейный экспонат.

- Командование Новосибирского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на Ордынском шоссе Новосибирской области с участием военного большегрузного автомобиля одной из воинских частей, дислоцированной в регионе, - сообщили в ЦВО.

По данным пресс-службы, музейный танк, который транспортировали на трале, задел полуприцеп грузовой машины. Известно, что в ДТП никто не пострадал, обстоятельства его сейчас устанавливаются. По сообщениям очевидцев, башню танка при перевозке развернуло вбок.