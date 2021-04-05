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05.04.2021 09:20
Рубрика: Происшествия

На свалке Красноярска обнаружили контейнеры с маркировкой "химотходы"

Текст: Дмитрий Машуков

В районе Кузнецовского плато Красноярска второго апреля обнаружили контейнеры с маркировкой химических отходов. О содержимом оранжевых ящиков официальной информации пока нет, сообщили в региональной прокуратуре.

Под Красноярском нашли огромную свалку останков домашних животных

Сотрудники надзорного ведомства проинформировали о найденных контейнерах оперативные службы города. К проверке подключились специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, министерства экологии и рационального природопользования региона. Безопасность территории обеспечивают сотрудники полиции.

Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды. О степени опасности обнаруженных предметов будет сообщено позже. Эксперты выясняют, в частности, влияет ли содержимое контейнеров на почвенный слой. Правоохранители устанавливают собственников контейнеров.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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