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05.04.2021 13:22
Рубрика: Власть

Почти 40 тысяч новосибирских семей получили областной семейный капитал

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области уже почти 40 тысяч многодетных семей получили сертификат на областной семейный капитал. Это одна из четырех мер социальной поддержки регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

В настоящее время размер областного семейного капитала превышает 112,3 тысячи рублей. Семья может воспользоваться этой суммой не ранее чем через полтора года со дня рождения или усыновления третьего ребенка и последующих детей.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, эта мера поддержки действует на территории региона с 2012 года. Она давно продемонстрировала свою эффективность и с 2019 года была включена в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Он уточнил, что на сегодняшний день сертификат получили уже 39,3 тысячи многодетных семей региона. Распорядились средствами 26,9 тысячи родителей.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, многодетные семьи могут направить выплату на улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники, обучение детей, социальную адаптацию ребенка с инвалидностью. Кроме того, эти средства могут быть потрачены на подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, формирование накопительной части трудовой пенсии.

Для оформления сертификата на областной семейный капитал необходимо обращаться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-0082. Подробная информация о действующих на территории Новосибирской области мерах поддержки размещена на сайте регионального министерства труда и социального развития.

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