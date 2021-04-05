Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за недомогания бортпроводника

Пассажирский самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Как рассказали "РГ" в пресс-службе воздушной гавани, причиной посадки стало самочувствие одного из бортпроводников.

Самолет выполнял рейс Москва - Кемерово. Работнику авиакомпании стало плохо во время полета, экипаж принял решение о вынужденной посадке. Самолет приземлился в Новосибирске в 05.54, после чего бортпроводника заменили другим сотрудником.

Как уточнили в аэропорту, бортпроводнику, пожалившемуся на здоровье, была оказана необходимая помощь, сейчас он чувствует себя хорошо. Самолет же вылетел в столицу Кузбасса в 06.34 по местному времени, продолжив рейс.