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05.04.2021 13:22
Рубрика: Власть

В Новосибирской области заключили контракты на ремонт дорог в 2021 году

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Контрактация объектов, работы на которых пройдут в Новосибирской области в 2021 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), завершена уже на 99 процентов. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, которое провел первый заместитель председателя регионального правительства Владимир Знатков.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, заключены контракты, касающиеся 97 из 98 объектов. В их числе 65 объектов, находящихся в ведении ГКУ Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог", и 32 из 33 объектов на автодорогах местного значения.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Одновременно продолжается контрактация объектов в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах. По данным участников совещания, всего планируется выполнить работы на 154 объектах.

По словам Анатолия Костылевского, плановое значение доходов дорожного фонда Новосибирской области в 2021 году составляет 26,6 миллиарда рублей. Эти средства позволят привести в нормативное состояние 423,23 километров автомобильных дорог.

С 6 по 28 апреля 2021 года запланирован совместный выезд специалистов минтранса региона, ФКУ "Сибуправтодор", служб заказчика и представителей подрядных организаций. Они осмотрят состояние 251 объекта, работа на которых была выполнена в рамках приоритетного проекта БКД в 2017-2018 годах и нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019-2020 годах. Устранить выявленные замечания подрядчикам, на которых лежат гарантийные обязательства, необходимо будет до 1 июля 2021 года. Как отметил министр транспорта, эта работа по осуществлению контроля будет проведена в соответствии с поручением вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина.

По данным областного правительства, в настоящее время продолжается претензионно-исковая работа по 48 гарантийным замечаниям, выявленным на объектах 2017-2018 годов. Их предстоит устранить к 1 июня.

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