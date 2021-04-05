В Омской области лейтенанта полиции обнаружили мертвым в кабинете

Омская полиция начала проверку по факту смерти на рабочем месте оперуполномоченного уголовного розыска в Называевском районе.

Тело лейтенанта полиции с простреленной головой было обнаружено утром в служебном кабинете ОМВД России по Называевскому району. "По данному факту назначено проведение служебной проверки, - сообщили "РГ" в УМВД России по Омской области. - Устанавливаются причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия".

Это уже второй случай в последнее время, когда полицейского из Называевского ОМВД находят с огнестрельным ранением. В марте младший сержант районной полиции, служивший в изоляторе временного содержания, погиб на учебных стрельбах.