В России паводок охватил уже 24 региона

Паводок в 24 регионах России подтопил более 440 приусадебных участков, почти 60 мостов и 10 участков автодорог. Об этом сообщили сегодня в агентстве ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Большая вода пришла на Дальний Восток, в Сибирь, в Приволжский и Центральный федеральные округа.

Подтопленных жилых домов нет, а больше всего подтопленных приусадебных участков (159) находится в Иркутской области, 129 - в Тверской и 92 - в Рязанской областях. Низководные мосты оказались в воде в Приморском крае, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Тамбовской и Ульяновской областях. Подтопления участков автодорог зафиксированы в Брянской, Калужской, Липецкой, Московской, Смоленской и Ярославской областях.

Официального подтверждения от МЧС России этой информации пока нет.