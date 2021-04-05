В Томской области вышел в рейс "Юридический автобус"

По отдаленным районам Томской области начал курсировать "Юридический автобус". На протяжении двух месяцев сельчан бесплатно будут консультировать начинающие и практикующие юристы.

Адвокаты, нотариусы, сотрудники прокуратуры, специалисты Минюста, а также преподаватели и студенты Юридического института ТГУ в ближайшее время планируют посетить более 20 населенных пунктов региона. Площадки для встреч правозащитников и местных жителей будут предоставлять муниципальные власти - в зданиях сельских администраций, в актовых залах и библиотеках.

Для сельчан это хорошая возможность получить разъяснения по актуальным проблемам ЖКХ, пособиям и льготам, земельным, кредитным, страховым и другим вопросам.

- Сельским жителям порой просто некуда обратиться за грамотным советом или консультацией. Ведь не во всех районах области сегодня имеются зарегистрированные адвокаты или юридические бюро, - рассказала "РГ" куратор проекта Ольга Желева. - А поехать в город на поиски квалифицированного юриста тоже может не каждый. Далеко и дорого. Поэтому наши консультации очень востребованы.

На первые встречи с юристами в селах Мельниково, Нелюбино, Рыбалово пришли несколько десятков человек.

- Это пенсионеры, женщины, находящиеся в декретом отпуске, сироты, работники бюджетной сферы. Их интересовали абсолютно разные темы - индексация пенсии, уплата алиментов, дарение земельных участков, установление инвалидности, - говорит руководитель аппарата Томского регионального отделения Ассоциации юристов России, доцент Юридического института ТГУ Анастасия Рукавишникова.

Из-за юридической неграмотности жители отдаленных районов нередко теряют деньги и имущество. К примеру, одна из обратившихся за помощью томичек не вступила в права наследования после смерти родителей. Ей и в голову не пришло, что нужно съездить к нотариусу - ведь она была единственной претенденткой. Когда спустя пять лет сельчанка решила заняться выращиванием культур на родовом земельном участке, выяснилось, что он ей уже не принадлежит, а сроки вступления в наследство давно истекли. Теперь юристы думают, как найти выход из ситуации.

- Мы не только консультируем людей, но и оказываем им практическую помощь - составляем жалобы, исковые заявления, ходатайства. Если вопрос нельзя решить одномоментно, делаем копии всех документов и берем человека на длительное консультирование, - говорит Ольга Желева.

Планируется, что в будущем на такие встречи начнут приезжать и региональные омбудсмены, и руководители департаментов и управлений, на переписку с которыми у жителей села порой уходят долгие годы.