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05.04.2021 00:01
Рубрика: Власть

Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа

Текст: Юрий Гаврилов
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков проверил в Абакане готовность военнослужащих, автомобильной и специальной техники 5-й отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады к участию в масштабном строительном проекте.

"На основании решения Верховного главнокомандующего и министра обороны, Железнодорожные войска приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, - объявил Булгаков. - Все десять наших бригад будут задействованы на строительстве участка от Улака до Февральска. Это 340 километров пути. Пятого апреля абаканская бригада начинает туда выход".

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Задача очень ответственная, и к ее решению армейское руководство не случайно привлекает военных железнодорожников из Хакасии. Бригада в Абакане - одно из лучших формирований желдорвойск. Подтверждение тому - награда, которую замминистра по поручению главы оборонного ведомства России вручил ее командованию. Военные путейцы получили из рук Булгакова Полковую чашу. В Минобороны РФ уточнили, что этого знака воинской доблести бригада удостоена за высокую боевую выучку, самоотверженный труд при строительстве железных дорог и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.

"С гордостью отмечаю, что 5-я отдельная бригада ЖДВ удостоена этого знака воинской доблести первой в истории Железнодорожных войск, среди воинских частей и соединений материально-технического обеспечения Вооруженных сил в целом. Сегодня бригада по праву является флагманом Железнодорожных войск", - сказал Булгаков на церемонии вручения награды.

Справка "РГ"

Полковая чаша (по-старинному - братина) символизирует единство и сплоченность воинского коллектива. В современной России она является знаком воинской доблести, который вручают армейским частям за высокие показатели в боевой подготовке, умелое освоение новых образцов вооружения и военной техники, профессиональное мастерство, мужество и самоотверженность при выполнении учебно-боевых и специальных задач.

Традицию награждать лучшие воинские коллективы Полковой чашей возродил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Первой в новейшей истории страны ее получила в ноябре 2018 года 112-я ракетная бригада Западного военного округа.

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