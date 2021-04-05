В понедельник солдаты и офицеры дислоцированной в Абакане 5-й отдельной железнодорожной бригады отправились на строительство одного из участков второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Участвовать в этом масштабном проекте они будут по решению президента страны. Он поручил министру обороны привлечь военных железнодорожников к решению исключительно важной для России задачи.

Модернизация Транссиба и БАМа, в которой будут участвовать военные железнодорожники, позволит сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западных границ России. Фото: РИА Новости

Накануне готовность военнослужащих, автомобильной и специальной техники проверил замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Прилетев в столицу Хакасии, он объявил: "Все десять наших бригад будут задействованы на строительстве участка от станции Улак до станции Февральск. Это 340 километров пути".

Напомним, что в прошлом месяце на совещании в Кемерове председатель правительства РФ Михаил Мишустин так объяснил значимость проекта. По словам премьера, за счет модернизации Транссиба и БАМа предполагается значительно ускорить транспортировку грузов внутри страны. "Помимо доставки угля, планируем сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до наших западных границ", - заявил Мишустин.

Он уточнил, что первый этап модернизации двух веток собираются завершить в текущем году. Тогда же глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров сообщил о планах привлечь к работам армейских специалистов. "Мы этот вопрос проработали с минобороны, есть протоколы. Мы готовы разместить военных на наших объектах, и мы знаем эти объекты", - доложил премьеру Белозеров.

Предполагается, что участвовать в этой стройке военные будут не только в 2021-м, но и в последующие годы. "С учетом новой ключевой задачи, поставленной перед железнодорожными войсками, их переоснащение новыми образцами техники приобретает приоритетное значение", - заявил ранее командующий ЖДВ Олег Косенков.

Десять железнодорожных бригад Минобороны России будут задействованы на строительстве участка второй ветки БАМа от Улака до Февральска

Надо иметь в виду, что опыт подобных масштабных строек у военных имеется. Несколько лет назад они проложили электрофицированную двухпутку, которая, минуя Украину, соединила железнодорожным сообщением станции Журавка в Воронежской области и Миллерово - в Ростовской. Тогда армейские путейцы в общей сложности уложили 122,5 километра рельсов и шпал на участках Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных дорог.

Транзитный проект России

Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей к 2024 году должна вырасти с нынешних 120 до 180 млн тонн грузов в год. Объем транзитных контейнерных перевозок из Китая в Европу может вырасти в 10 раз, а это самый доходный вариант использования магистралей, пояснил "Российской газете" заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов.

Совокупная плата за перевозку контейнеров к 2024 году может составить около одного миллиарда долларов в год. Эти деньги пойдут в российскую экономику. Часть средств напрямую поступит в бюджет в виде налогов, но более существенными будут инвестиционные вложения в дальнейшее развтитие инфраструктуры железных дорог, что позволит создать дополнительные рабочие места в регионе. Кроме того, выручка от перевозки контейнеров позволит субсидировать в общем-то убыточную перевозку угля из Кузбасса на экспорт в Азию.То есть удастся поддержать угольную отрасль, в которой занято около 150 тысяч работников. Еще примерно полмиллиона рабочих мест есть в смежных отраслях.

Спрос на транзитные контейнерные перевозки из Китая в Европу растет. По данным Financial Times, за первые два месяца 2021 года из Китая в Европу по железной дороге ушло более 200 тысяч контейнеров, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Существенная доля этого транзита уже пришлась на Россию. За те же два месяца РЖД перевезла около 150 тысяч транзитных контейнеров, то есть около 75% грузов, отправленных из Китая железнодорожным транспортом. С марта 2020 года по март 2021 года объемы перевозки грузов из Китая в Европу по инфраструктуре РЖД выросли в 1,7 раза, сообщили в компании. Сейчас холдинг осваивает новые маршруты для транзита. Например, в конце марта ушел первый поезд из Китая через Калининград с грузом для Великобритании.

Но высокая загруженность БАМа уже не дает возможность использовать потенциал магистрали на полную мощность на фоне опережающего спроса на перевозки грузов, пояснили "Российской газете" в компании "РЖД Логистика". Потому нужна срочная модернизация.

Изначально планы по модернизации БАМа и Транссиба для увеличения их пропускной способности были ориентированы как раз на экспорт угля. До 2030 года предполагается увеличить грузопоток в целом по Восточному полигону до 280 млн тонн, в том числе 215 млн тонн угля. Но и объем транзитных перевозок контейнеров планируется увеличить в четыре раза.

Проект по модернизации разбит на этапы. Этап БАМ-1 будет закончен в 2021 году. Проектируется этап БАМ-2, после завершения которого провозная способность магистралей вырастет в 1,5 раза, до планируемых 182 млн тонн.

На модернизацию транспортной инфраструктуры, в том числе для контейнерных перевозок, до 2024 года правительство России выделит 780 млрд рублей. По одобренным правительством финансовому плану и инвестиционным программам РЖД на 2021-2023 годы на модернизацию планируется направить более 2 трлн рублей. Выполнение запланированных работ позволит расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.