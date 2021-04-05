ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ совместно с МВД и СК предотвратила теракт в Кисловодске. Задержан ранее судимый гражданин России, который готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Также были задержаны трое сообщников предполагаемого террориста, которые входили в ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

По данным спецслужбы эти граждане, личности которых не разглашаются в интересах следствия, причастны к организации канала финансирования террористов в Сирии. Основная задача их ячейки, которую им поставили эмиссары "Исламского государства", - совершение терактов на территории Ставропольского края.

Судя по кадрам оперативного видео, среди задержанных оказалась и девушка - подруга террориста, которая рассказала, что ее друг изготовил самодельные гранаты для подрыва полицейского участка. Также показаны кадры допроса самого террориста, который рассказывает, как готовил теракт.

В месте его проживания были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.