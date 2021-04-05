Эрмитаж подтвердил подлинность изделий Фаберже

В Эрмитаже ответили на обвинения в экспонировании подделок на выставке Фаберже. Музей провел экспертизу и обнародовал ее результаты с формулировкой "результаты не противоречат атрибуциям владельцев". Таким образом, подлинность изделий можно считать подтвержденной.

Выставка работ Карла Фаберже открылась в Эрмитаже в конце ноября. Основу экспозиции составили предметы из Музея Фаберже в Баден-Бадене и Русского национального музея в Москве. Но вскоре после открытия вокруг выставки стали ходить слухи, что часть экспонатов являются подделками. Например, в Гербовом зале Эрмитажа было представлено яйцо-курочка. Известно, что это было первое из знаменитых пасхальных яиц Карла Фаберже. Однако это яйцо выставлено в Музее Фаберже на набережной Фонтанки и для выставки в Эрмитаже его не вывозили.

Эрмитаж не стал закрывать выставку или уходить от неудобных вопросов. В музее начали глобальное исследование всех представленных на выставке экспонатов. И выяснилось, в частности, что для Карла Фаберже была характерна в том числе и тиражность, то есть оба яйца-курочки подлинные и произведены знаменитым ювелиром.

Кроме того, всесторонняя экспертиза показала, что нередко яйца и другие ювелирные изделия подвергались довольно грубой реставрации, в ходе которой появились потеки, менялись отдельные детали.