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Рубрика: Происшествия

Cтоянка разрешена

Суд отменил предписание мэрии убрать парковки во дворе
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8423)
Арбитражный суд Вологодской области признал незаконным постановление мэрии города Череповца об устранении парковочных мест во дворах многоквартирных жилых домов.

В администрацию города обратилась некая женщина, пожаловавшаяся на парковки во дворах домов N 61 и 63 по улице Горького. Заявительница попросила привлечь управляющую организацию к административной ответственности "за повреждение газона, ограждение его штырями с проволокой и металлической цепью".

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
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"По мнению заявителя, данные действия управляющей компании представляют угрозу здоровью граждан на придомовой территории дома", - говорится в материалах суда. Чиновники пришли во двор с проверкой и убедились: все сказанное женщиной правда. Действительно, парковка существует. А ее план не был согласован с управлением архитектуры и градостроительства мэрии. Поэтому с заявительницей согласились и выдали предписание управдомам все убрать. Но дело в том, что организовать парковку решили сами жители, управдомы к этому не имели отношения.

"Общим собранием принято решение обустроить парковочные места во дворе дома по указанному адресу для автовладельцев: выполнить подсыпку шлаком, установить оградительные элементы для предотвращения возможного вреда зеленым насаждениям, - установил суд. - Финансирование работ по благоустройству дворовой территории выполнить за счет личных средств автовладельцев".

Причем, как добавляют в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, управляющая компания приступила к обслуживанию домов в 2017 году, а парковки организованы собственниками раньше: в 2015-2016 годах.

"Таким образом, предписание является неисполнимым, поскольку управляющая компания не обладает правом оспаривания решения собрания собственников жилых помещений и не наделена полномочиями по демонтажу парковки, - рассказывают в пресс-службе. - При установлении незаконности организации парковочных мест приведение придомовой территории в соответствие с нормами правил благоустройства должно осуществляться собственниками помещений жилого дома".

Жители приняли решение организовать парковку еще до того, как управляющая компания занялась обслуживанием их домов. А значит, она не вправе снести парковку даже по приказу из мэрии 

Иными словами, предъявлять претензии управляющей компании в данном случае нельзя. Мэрия должна обращаться напрямую к жильцам. И им, скорее всего, придется заняться юридическим оформлением парковки.

Как поясняют в суде, для получения согласования архитектурные решения или схема планировочной организации земельного участка предоставляются заинтересованным лицом в управление архитектуры и градостроительства мэрии города на бумажном носителе. Схема планировочной организации земельного участка и архитектурные решения выполняются проектной организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации. Проект должен предусматривать беспрепятственный доступ на территорию земельного участка экстренных и инженерных служб.

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