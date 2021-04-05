В Ленинградском зоопарке родился детеныш капибары

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
В Ленинградском зоопарке на свет появился детеныш капибары. Пол новорожденного пока определить сложно, сообщает пресс-служба учреждения.
Счастливые родители - пара Ермак и Кайса. Имя новорожденному еще не придумали.
В зоопарке отмечают, что детеныш довольно быстро стал самостоятельным, кушает взрослую еду и спит у матери под боком.
Капибара - это самый крупный грызун на Земле, относится к отряду водосвинковых. Обитает это животное в Латинской Америке и достигает веса 65 килограммов.