В Ленинградском зоопарке родился детеныш капибары

В Ленинградском зоопарке на свет появился детеныш капибары. Пол новорожденного пока определить сложно, сообщает пресс-служба учреждения.

Счастливые родители - пара Ермак и Кайса. Имя новорожденному еще не придумали.

В зоопарке отмечают, что детеныш довольно быстро стал самостоятельным, кушает взрослую еду и спит у матери под боком.

Капибара - это самый крупный грызун на Земле, относится к отряду водосвинковых. Обитает это животное в Латинской Америке и достигает веса 65 килограммов.