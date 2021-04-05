В Ленобласти на детской площадке ребенка ранили в шею

В городе Кингисепп Ленинградской области полицейские устанавливают обстоятельства, при которых в десятилетнего мальчика выстрелили на детской площадке и ранили его в шею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Мальчик находился на площадке и неожиданно почувствовал боль в шее. Прибывшие на место врачи госпитализировали ребенка и уточнили, что причиной ранения стало инородное тело.

Пока ребенок находится в больнице, его состояние не вызывает у врачей опасений.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" и сейчас ищет стрелков.