В Петербурге экс-начальника отдела ГСУ СК арестовали за кражу вещдоков

В Петербурге решением Октябрьского районного суда до 17 мая арестован бывший руководитель финансово-экономического отдела Главного следственного управления СК по Северной столице.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, экс-силовику вменяют кражу денег. Средства были похищены в период с июня 2013 по январь 2021 года.

Сумму в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга не называют, но говорят, что речь идет об особо крупном размере. Деньги лежали в ведомстве в качестве вещдоков. Также, по версии следствия, экс-начальник отдела похитил средства, на которые был наложен арест.

Сами деньги в ходе расследования найти не удалось, сторона следствия полагает, что подозреваемый распорядился ими по собственному усмотрению.