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Рубрика: Культура

В Петербурге прошла премьера спектакля "Мещане" по пьесе Горького

Текст: Александра Башловкина (Санкт-Петербург)
В Театре имени Ленсовета состоялась премьера пьесы "Мещане". Режиссером и сценографом выступил Василий Сенин, для которого "Мещане" стали первым обращением к драматургии Максима Горького.
Фото: Юлия Смелкина/Театр имени Ленсовета Фото: Юлия Смелкина/Театр имени Ленсовета
Фото: Юлия Смелкина/Театр имени Ленсовета

Василий, пьеса "Мещане" стала для вас второй работой в Театре имени Ленсовета после "Заповедника". Кто на этот раз предложил пьесу, вы или театр?

Фото: Евгений Матвеев/Театр балета Бориса Эйфмана
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Василий Сенин: Название всегда театру предлагаю я, и только в очень-очень редких случаях соглашаюсь на что-то. До "Мещан" я никогда не ставил Горького. Признаюсь, боялся этого автора…

Почему?

Василий Сенин: Возможно, потому что мало читал… Сейчас мне он, наоборот, очень нравится, я бы с удовольствием продолжил работать с ним и дальше. С одной стороны, Горький понятный и простой, в тоже время очень суггестивный по эмоциям и по мыслям. Он с большой степенью отстранения говорит об очень сущностных вещах. У него есть четкий социальный месседж, без понимания которого не стоит браться за постановку.

Можно ли сказать, что его социальный месседж оказался актуален сегодня? В Петербурге всего за несколько лет "Мещане" появились в Театре на Василевском, в ТЮЗе… Так совпало, что почти одновременно с вашим спектаклем премьеру другой пьесы этого автора - "Детей солнца" - выпустил Александринский театр. Мы переживаем всплеск интереса к Горькому?

Василий Сенин: В моем спектакле один артист выходит на авансцену и произносит фразу: "Черт дернул меня принять участие в этих дурацких волнениях! Я пришел в университет учиться и учился… Никакого режима, мешавшего мне изучать римское право, я не чувствовал…". Другой артист говорит: "…В одном не вижу ничего приятного, - в том, что мною и другими честными людями командуют свиньи, дураки, воры...". А третий артист говорит: "Я думаю, что, когда француз или англичанин говорит: Франция! Англия!.. он непременно представляет себе за этим словом нечто реальное, осязаемое... понятное ему... А я говорю - Россия и - чувствую, что для меня это - звук пустой. И у меня нет возможности вложить в это слово какое-либо ясное содержание…". Современно это или нет? Думаю, тут судить зрителю, насколько тексты Горького актуальны сегодня…

Фото: Юлия Смелкина/Театр имени Ленсовета

Данный спектакль отличается от других ваших работ, в нем нет ярко выраженного режиссерского рисунка, в фокусе - артисты и текст. Можно ли сказать, что он выбивается из вашего собственного режиссерского стиля?

Василий Сенин: Возможно, кто-то это оспорит, но я все же думаю, что у меня нет четкого стиля. Я искренне считаю, что иметь собственный режиссерский почерк - вредно для художника. В каждом спектакле стараюсь идти от автора, поскольку считаю, что режиссер вторичен, а первичен именно драматург.

Фото: Пресс-служба МДТ-Театра Европы
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Тем не менее, этот спектакль кардинально отличается от всего, что я делал раньше. Он очень аскетичен по своей визуальной и звуковой составляющим, тут целиком и полностью работают артисты. Я лишь сделал перенос из начала двадцатого столетия в его последние две декады, в более или менее понятную сейчас геополитическую катастрофу. Переломный момент или, наоборот, строительство чего-то. У каждого человека могут быть разные оценки того факта, что мы родились в СССР, а теперь живем в Российской Федерации. Но, как вы могли заметить, нет абсолютно никакого диссонанса между картинкой и текстом. Многие реплики в "Мещанах" могут прозвучать как призыв к чему-то, но спектакль вовсе не является ни патриотическим, ни протестным. Я сделал его как размышление о том, что важно сегодня. Вопрос не в том, кто прав, а кто виноват. Существует правда, в которую свято верит поколение отцов, управляющее страной. Но это их правда, и она просто неудобна, непонятна более молодому поколению, но не потому что кто-то ошибается, просто мир изменился. Из этого рождается социальный конфликт, который нам удалось в спектакле осмыслить на уровне одной семьи.

Однако, отцу семейства Бессеменову в исполнении Артура Вахи, в этом спектакле бесконечно сочувствуешь…

Василий Сенин: Я могу это понять. Артур, с его абсолютным обаянием, играет логику этого человека. Если вспомнить известную телепостановку Товстоногова "Мещане", то там, например, Лебедев прекрасно, просто гениально играл эмоции этого человека, а Артур пошел совершенно по другому пути, более сложному. В какие-то моменты ты очень ему сопереживаешь. И это страшно! С точки зрения актера и театра - это прекрасно, но с точки зрения того, что этот персонаж озвучивает - нет. Это тоже самое, что сыграть обаятельного Ричарда III. Понимаете, есть такое понятие, о котором я бы тоже хотел, чтобы зритель задумался, и для нашей страны оно очень сложное - толерантность. Мы должны понимать, что необходимо уважать свободу другого человека, даже если он решил спустить свою жизнь в трубу, и даже если это собственный ребенок…

Фото: Юлия Смелкина/Театр имени Ленсовета

А где в таком случае заканчивается толерантность и начинается безразличие?

Василий Сенин: В вас. Потому что мы же очень часто, в 99 процентах случаев, когда начинаем предъявлять претензии другому человеку, то делаем это только потому, что его поведение нам неудобно. Если нам удобно то, что он делает, даже если он поступает, на наш взгляд неправильно, мы не будем настаивать.

Человек - эгоистичное животное и он должен это осознавать. Толерантность - чуждое нашему обществу понятие. А почему? Если задуматься, какой антоним приходит на ум? Страх. Мы не хотим допускать только то, что для нас является опасностью.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева
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Вы словно визуализировали все ремарки автора. Давящий антураж дома главы семейства, грузная массивная мебель, серая гамма, все это очень созвучно с описанием мещанского дома Горького. Во всех последних проектах вы выступаете не только режиссером, но и сценографом, чем это обосновано?

Василий Сенин: За свою жизнь я поработал с несколькими очень именитыми и талантливыми художниками и наши работы стали интересной школой. Думаю, в какой-то момент мне просто стало это интересно и организовало как режиссера. Я придумываю пространство, все решение сцены. В каком-то смысле это сложнее, в каком-то, наоборот, облегчает задачу.

Абсолютно так же, как, когда идет работа над прозаическим текстом, я всегда сам пишу инсценировку, потому что меня это очень дисциплинирует. Режиссер - это ведь все-таки в некотором смысле безответственная профессия…

В 2016 году вы ушли с поста художественного руководителя, не возникает ли желания снова попробовать себя на этой должности, или путь свободного художника для вас по-прежнему более привлекателен?

Василий Сенин: На тот момент это было очень интересно для меня, я помог построить хороший театр в Пскове. Я знаю, что без меня в то время там все могло бы быть иначе: от многих-многих материальных составляющих до общего вектора. Мое художественное руководство было очень интенсивным, только за первый сезон мы выпустили шесть или семь новых проектов, я привел в театр много новых людей, которые работают там до сих пор… Ничего сопоставимого с этим мне пока не предлагали, потому я для себя оставляю право быть свободным. У меня в потенциале осталось, возможно, всего 40 с лишним лет, и я не хочу их тратить зря. Я прекрасно понимаю сейчас, что такое жизнь, как ее нужно жить, что есть в этом мире очень многое, что я должен успеть увидеть, и что я не успею увидеть, от этого очень грустно, но это заставляет двигаться дальше.

Фото: Юлия Смелкина/Театр имени Ленсовета
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