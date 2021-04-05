В Петербурге раскрыли хладнокровное убийство курсанта МВД

В Петербурге следователи раскрыли резонансное дело об убийстве курсанта МВД. Молодого человека расстреляли недалеко от станции метро "Комендантский проспект".

Как сообщают в СК по Петербургу, подозреваемый находится в колонии под Владимиром, где отбывает тюремный срок в 19,5 лет за другие преступления. 32-летний мужчина признался в совершении убийства.

По версии следствия, еще в 2010 году мужчина приобрел газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Четыре года спустя петербуржец решил убить полицейского, просто так, по причине нелюбви к сотрудникам правоохранительных органов.

18 февраля 2014 года мужчина заметил, как из вестибюля станции метро "Комендантский проспект" вышел молодой человек в форме, похожей на полицейскую.

Петербуржец проследил за ним и расстрелял в безлюдном месте.

Убийство не раскрыли, а год спустя на ступеньке стационарного поста ГИБДД на перекрестке Каменноостровского проспекта и набережной Малой Невки было обнаружено взрывное устройство. Тогда никто не пострадал. По версии следствия, установил бомбу все тот же петербуржец, который расстрелял полицейского.

Кроме того, полицейскому вменяют установку взрывного устройства на перекрестке Большого Самсониевского проспекта и Кантемировской, там находится стационарный пост батальона №4 УГИБДД. Тогда бомба сработала и пострадала женщина.

Также следователи не исключают, что мужчина причастен и к другим преступлениям.