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Рубрика: Власть

В Пскове власти возмутились концертом Клавы Коки и Niletto

Текст: Вера Черенева (Псков)
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Псковской области начались проверки в связи с концертом популярных блогеров-исполнителей Клавы Коки и Niletto. Отсутствие масок и социальной дистанции возмутило власти региона.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что на концерте не соблюдался масочный режим и социальная дистанция, а заполняемость зала оказалась больше разрешенной.

Это возмутительно и недопустимо - особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса. Но более того, это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19, - заявил Михаил Ведерников.

Стоит отметить, что первыми на видеозапись с концерта обратили внимание как раз-таки рестораторы. Кафе и рестораны Псковской области должны жестко соблюдать требования о социальной дистанции, это значит, что бизнес не может использовать минимум половину своих посадочных площадей.

В связи с начатыми проверками организаторов концерта может ждать штраф до 500 тысяч рублей.

Примечательно, что за несколько дней до мероприятия организаторы разместили в социальных сетях заявление, на котором указали, что на концерте на танцполе будут стоять стулья. Правда, на видеозаписях с концерта видно, что зрители отплясывали на танцполе, плотно прижавшись друг к другу.

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