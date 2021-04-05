В Пскове власти возмутились концертом Клавы Коки и Niletto

В Псковской области начались проверки в связи с концертом популярных блогеров-исполнителей Клавы Коки и Niletto. Отсутствие масок и социальной дистанции возмутило власти региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что на концерте не соблюдался масочный режим и социальная дистанция, а заполняемость зала оказалась больше разрешенной.

Это возмутительно и недопустимо - особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса. Но более того, это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19, - заявил Михаил Ведерников.

Стоит отметить, что первыми на видеозапись с концерта обратили внимание как раз-таки рестораторы. Кафе и рестораны Псковской области должны жестко соблюдать требования о социальной дистанции, это значит, что бизнес не может использовать минимум половину своих посадочных площадей.

В связи с начатыми проверками организаторов концерта может ждать штраф до 500 тысяч рублей.

Примечательно, что за несколько дней до мероприятия организаторы разместили в социальных сетях заявление, на котором указали, что на концерте на танцполе будут стоять стулья. Правда, на видеозаписях с концерта видно, что зрители отплясывали на танцполе, плотно прижавшись друг к другу.