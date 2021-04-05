В Вологде завели дело на застройщика за возведение аварийного дома

СК по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении строительной компании, которая в 2014 года построила дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Проблема в том, что новостройка также оказалась аварийной и непригодной для жизни.

Как сообщает следственный комитет, генеральному директору компании-застройщика вменяют выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, а также злоупотребление полномочиями.

Проблемы в 49-квартирном доме начались сразу после заселения. Жильцы стали выявлять многочисленные строительные недоделки. Причем довольно серьезные: стены, например, стояли не по вертикали, а отклонялись. На фундаменте пошли трещины, которые могли закончиться обрушением здания. Новостройку признали аварийной.

Местные власти потребовали от застройщика устранить нарушения. Компания на требования муниципалитета не отреагировала, тогда местные власти подали в суд, выиграли, но решение суда компания так и не исполнила. По оценкам местных властей, ущерб от деятельности застройщика составил больше 100 миллионов рублей. Так, 78 миллионов потребуются на покупку для жильцов новых квартир, еще 22,8 миллиона - это цена демонтажа дома, в котором невозможно жить.