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Рубрика: Общество

Плюс минус ЕГЭ

Зачем школе - вариативная математика
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8423)
Как нужно изменить ЕГЭ по математике? Почему после 7-го класса этот предмет стоит сделать "вариативным"? И сколько отчетов и бумаг приходится заполнять классному руководителю? Об этом рассказал финалист конкурса "Учитель года России-2020", учитель математики из Санкт-Петербурга Иван Меньшиков.
Иван Меньшиков: Школа не должна превращаться в 11-летние курсы подготовки к ЕГЭ. Фото: из архива Ивана Меньшикова Иван Меньшиков: Школа не должна превращаться в 11-летние курсы подготовки к ЕГЭ. Фото: из архива Ивана Меньшикова
Иван Меньшиков: Школа не должна превращаться в 11-летние курсы подготовки к ЕГЭ. Фото: из архива Ивана Меньшикова

Иван Андреевич, что бы вы изменили в программе по своему предмету и в ЕГЭ?

Иван Меньшиков: Главная задача ЕГЭ по математике - распределение абитуриентов по вузам - не относится к школе напрямую. Школа не должна превращаться в 11-летние курсы подготовки к ЕГЭ - должна иметь возможность самостоятельно выдавать аттестат без учета этих экзаменов.

Что касается школьного курса математики, то первые шесть лет он посвящен тем разделам, которые неизбежно пригодятся каждому взрослому человеку: навыки работы с целыми числами, дробями, процентами, умение решать простые задачи и уравнения. Дальнейший курс 7-11 классов исторически сложился в виде подготовки к обучению в техническом вузе. И, наверное, его стоит сделать более вариативным, в том числе в интересах будущих специалистов в общественных и гуманитарных науках.

Как можно изменить систему оплаты труда учителей?

Иван Меньшиков: Во-первых, система оплаты труда педагогов должна быть единой и прозрачной. Сегодня каждый регион устанавливает свои правила, а разобраться в них рядовому учителю невероятно сложно. Во-вторых, зарплата учителя должна быть привязана к одной ставке (18 уроков в неделю + 18 часов методической и иной работы) и быть достаточной для привлечения в школу компетентных специалистов. Сегодня учителя, чтобы получать хоть сколь-нибудь приемлемые деньги, вынуждены брать на себя огромную нагрузку, что, разумеется, снижает качество образования.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Классные руководители с 2020 года получают федеральную надбавку в пять тысяч рублей. У вас есть классное руководство?

Иван Меньшиков: Нет, уже несколько лет я не беру на себя такие обязанности. Это колоссальная дополнительная работа, требующая огромных затрат времени и сил. Например, в письме Министерства просвещения от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 только инвариантная, а проще - основная часть обязанностей содержит три десятка пунктов. И все это классный руководитель должен делать после выполнения своих основных обязанностей учителя-предметника. То есть после проведения уроков, проверки домашних заданий, подготовки к урокам и так далее.

Снизилась ли количество отчетов и других бумаг, которые приходится заполнять учителю?

Иван Меньшиков: На мой взгляд, нет, не снизилось. И наибольшая нагрузка по-прежнему лежит на плечах классного руководителя, который в большинстве наших школ является еще и учителем-предметником.

Воспитание в школе - это что?

Иван Меньшиков: Учитель воспитывает и подбором содержания урока, и своим примером, и через взаимодействие с учениками.

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