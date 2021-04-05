"Зенит" обыграл "Химки" в последнем матче 24-го тура РПЛ

Питерский "Зенит" упрочил лидерство в российской Премьер-лиге (РПЛ), обыграв в матче 24-го тура на своем поле "Химки" - 2:0.

Соперник у команды Сергея Семака был не из простых. После прихода на пост главного тренера "красно-черных" Игоря Черевченко команда преобразилась. Еще в середине осени она шла на последних местах в таблице, после чего выдала серию из десяти встреч без поражений и поднялась в середину. К слову, последнее поражение до сегодняшнего визита в Санкт-Петербург "Химки" потерпели как раз от зенитовцев. Было это 1 ноября, когда "сине-бело-голубые" выиграли со счетом 2:0.

С учетом вчерашней победы "Спартака" над "Ростовом" (3:2), у "Зенита" не было права на ошибку. Уже на восьмой минуте хозяева забили мяч, однако судья Павел Шадыханов посмотрел VAR и отменил гол из-за нарушения правил со стороны Деяна Ловрена. Впрочем, до перерыва питерцы все равно вышли вперед: уже в компенсированное время отличился Вячеслав Караваев.

Во второй половине "Химки" старались вырвать ничью, но все было тщетно. Более того - уже в самой концовке хозяева усилиями Андрея Мостового забили второй мяч.

За шесть туров до конца сезона "Зенит" идет на первом месте, имея в своем активе 51 очко. "Спартак" отстает на четыре балла, "Локомотив" - на восемь. В следующем туре 11 апреля питерцы встретятся на выезде с "Сочи", а спартаковцы и "железнодорожники" сыграют друг с другом на стадионе в Черкизово.