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05.04.2021 21:03
Рубрика: Спорт

"Зенит" обыграл "Химки" в последнем матче 24-го тура РПЛ

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" упрочил лидерство в российской Премьер-лиге (РПЛ), обыграв в матче 24-го тура на своем поле "Химки" - 2:0.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Соперник у команды Сергея Семака был не из простых. После прихода на пост главного тренера "красно-черных" Игоря Черевченко команда преобразилась. Еще в середине осени она шла на последних местах в таблице, после чего выдала серию из десяти встреч без поражений и поднялась в середину. К слову, последнее поражение до сегодняшнего визита в Санкт-Петербург "Химки" потерпели как раз от зенитовцев. Было это 1 ноября, когда "сине-бело-голубые" выиграли со счетом 2:0.

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С учетом вчерашней победы "Спартака" над "Ростовом" (3:2), у "Зенита" не было права на ошибку. Уже на восьмой минуте хозяева забили мяч, однако судья Павел Шадыханов посмотрел VAR и отменил гол из-за нарушения правил со стороны Деяна Ловрена. Впрочем, до перерыва питерцы все равно вышли вперед: уже в компенсированное время отличился Вячеслав Караваев.

Во второй половине "Химки" старались вырвать ничью, но все было тщетно. Более того - уже в самой концовке хозяева усилиями Андрея Мостового забили второй мяч.

За шесть туров до конца сезона "Зенит" идет на первом месте, имея в своем активе 51 очко. "Спартак" отстает на четыре балла, "Локомотив" - на восемь. В следующем туре 11 апреля питерцы встретятся на выезде с "Сочи", а спартаковцы и "железнодорожники" сыграют друг с другом на стадионе в Черкизово.

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