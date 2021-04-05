Французские историки помогут найти и захоронить останки защитников Сталинграда

Фонд развития русско-французских исторических инициатив проведет поисковые работы по обнаружению останков советских солдат, защищавших Сталинград во время Великой Отечественной войны. Проект под названием "Сталинград 2021" пройдет с 20 по 30 апреля и объединит около 50 исследователей из России и Франции.

Участие примут представители Национального центра научных исследований (CNRS) под руководством Мишеля Синьоли, а также Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). Кроме того, в рамках проекта состоится историческая встреча французского ветерана дивизии Леклерка Роже Доре, американского ветерана, штурмовавшего пляж Омаха 6 июня 1944 года, Чарльза Шея и советского ветерана Сталинградской битвы Куропаткова Евгения Петровича, который участвовал в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. 24 апреля на Мамаевом кургане пройдет церемония захоронения останков защитников Сталинграда, и трое ветеранов смогут почтить их память.

Ожидается, что в мероприятии также примет участие внук брата французского генерала Шарля де Голля, Лорен де Голль.

Реализация проекта пройдет совместно с властями Волгоградской области, Министерством обороны РФ, Министерством культуры РФ и поисковыми группами Великой Отечественной войны.