Кумпилов и Цицин подписали соглашение о финансировании капремонта домов в Адыгее

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в Доме Правительства РА провели совещание, посвященное вопросам переселения граждан из аварийного жилья, капремонта многоквартирных домов, внедрения энергоэффективных технологий в коммунальной отрасли.

Также в мероприятии приняли участие премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Тамирлан Аджиев, министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, руководители отраслевых ведомств республики и подразделений Фонда, главы муниципалитетов Адыгеи.

Открывая мероприятие, глава РА поблагодарил руководителя Фонда за постоянное внимание и поддержку в решении важнейших для региона вопросов. Было отмечено, что встречи в таком широком формате становятся регулярными и дают возможность лично обсуждать текущую совместную работу и дальнейшие шаги по улучшению жилищных условий граждан.

"Президент страны поставил национальные цели развития, в числе которых - улучшение жилищных условий граждан. Для решения этого вопроса правительство предоставляет регионам эффективные инструменты. Сейчас работа в республике идет в рамках госпрограмм, нацпроектов. И большое значение для нас имеет сотрудничество с Фондом содействия реформированию ЖКХ, взаимодействие с которым началось с 2008 года. За это время в Адыгее капитально отремонтировано 737 многоквартирных домов, переселено более полутора тысяч людей, ликвидировано 23 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Все это выполнено с участием средств Фонда в объеме 1,41 миллиарда рублей", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи напомнил, что, благодаря достигнутым в феврале этого года договоренностям между республикой и Фондом ЖКХ, регион уже в этом году - с опережением на три года - может полностью завершить расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до первого января 2017 года.

Константин Цицин отметил, что республика показывает хорошие результаты в реализации программы расселения аварийного жилья.

"Те темпы, которые сегодня набраны, должны строго выдерживаться и контролироваться. Все средства, которые необходимы, Фонд в республику уже перечислил. С финансовым обеспечением никаких вопросов не существует", - сказал Константин Цицин. - "Поскольку текущий этап программы переселения граждан из аварийного жилья в регионе будет завершен в этом году, уже сейчас нужно думать, как мы будем продолжать эту работу в 2022 году. Основное - это увязка программы переселения с комплексным развитием территорий, куда включается практически все городское хозяйство - коммунальная и транспортная инфраструктуры, социальные объекты".

Один из главных вопросов совещания - капремонт многоквартирных домов (МКД). В частности, отмечено, что за последние шесть лет в Адыгее капитально отремонтировано 583 МКД, жилищные условия улучшены для 90,3 тысячи человек. На этот год запланирован ремонт еще в 139 домах с суммарной площадью 426,3 тысячи квадратных метров. Активизирована и работа по собираемости взносов на капремонт, в 2020 году этот показатель достиг 98 процентов.

Генеральный директор Фонда ЖКХ подчеркнул необходимость четкого соблюдения сроков завершения работ по капитальному ремонту согласно утвержденным планам.

Особое внимание было уделено важности внедрения при ремонте МКД энергоэффективных технологий, которые должны повысить качество проживания и снизить затраты на содержание домов.

По мнению Константина Цицина, ключевую роль в этом играет информирование граждан. Более того, нужно обучать энергосбережению детей. Фондом разработан и направлен в школы республики специальный учебник, аккредитованный министерством просвещения РФ.

Глава РА Мурат Кумпилов отметил актуальность для региона вопросов энергосбережения и информирования населения о возможности модернизации инженерной инфраструктуры МКД. Кроме того, руководитель региона поручил рассмотреть вопрос о возможности внедрения энергоэффективных технологий в образовательных учреждениях республики в рамках реализации проекта "Бережливая школа".

В завершение мероприятия состоялось подписание дополнительного соглашения между Фондом ЖКХ и Республикой Адыгея o предоставлении финансовой поддержки на проведение капремонта общего имущества в многоквартирных домах республики.

Документ предполагает возмещение части расходов регионального оператора на оплату работ по энергоэффективному капитальному ремонту в двух многоквартирных домах в Майкопе и по одному МКД в Майкопском и Тахтамукайском районах. В указанных многоквартирных домах намечена установка автоматизированных узлов управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя, систем автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования, ремонт и утепление фасадов, установка и замена окон. Эти меры должны привести к существенному снижению для жильцов сумм оплаты за коммунальные услуги - до 20-25 процентов.