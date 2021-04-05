В Астрахань прибыл сухогруз из Туркменистана с медицинскими изделиями

Сухогруз из Туркменистана доставил в Астрахань два контейнера медицинских изделий, которые предназначены для защиты от инфекционных заболеваний и, в том числе, от коронавируса.

Эпидемиологическая обстановка в регионе постепенно выравнивается, но доставленные из соседней страны одноразовые маски, защитные шлемы, медицинские халаты и комбинезоны, безусловно, пригодятся врачам, работающим с опасными инфекциями.

Как сообщает пресс-служба главы региона, эти изделия будут распределены в учреждения здравоохранения области, в которых лечатся ковидные больные.

По словам консула Туркменистана в РФ Гуйча Гарраева, столь ценный груз прибыл в знак дружбы и добрососедских отношений. Все медицинские товары произведены в Туркменистане.

Глава регионального министерства здравоохранения Алексей Спирин подчеркнул, что Туркменистан всегда был надежным партнером для Астраханской области.

- Мы тесно сотрудничаем по всем направлениям, - сказал Алексей Спирин. - Планы совместной работы на днях обсуждались губернатором Игорем Бабушкиным в Москве на встрече сопредседателей Российско-Туркменской межправительственной комиссии.

Туркменские товары направлены в дар российской стороне правительством Туркменистана в качестве взаимной поддержки. В рамках двустороннего сотрудничества борт МЧС России недавно доставил в Туркменистан лекарства и медицинское оборудование, которые будут использоваться для профилактики инфекционных заболеваний.