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05.04.2021 11:20
Рубрика: Происшествия

В Сочи при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В результате пожара в многоэтажном доме в центре Сочи погибли два человека. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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В ночь на 5 апреля жители почувствовали запах гари, доносившийся из одной из квартир. Немедленно вызвали пожарных и спасателей, которые потушили возгорание.

"В квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. В ходе их осмотра каких-либо внешних признаков совершения умышленных преступлений не обнаружено, - уточнили в региональном СК. - В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает короткое замыкание электропроводки".

Установлено, что погибли 89-летняя женщина и 58-летний мужчина, которые находились в квартире. Следователи назначили проведение нескольких судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз. Также выясняется точная причина и устанавливается очаг возгорания.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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