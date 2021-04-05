В Сочи при пожаре в многоэтажке погибли два человека

В результате пожара в многоэтажном доме в центре Сочи погибли два человека. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ночь на 5 апреля жители почувствовали запах гари, доносившийся из одной из квартир. Немедленно вызвали пожарных и спасателей, которые потушили возгорание.

"В квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. В ходе их осмотра каких-либо внешних признаков совершения умышленных преступлений не обнаружено, - уточнили в региональном СК. - В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает короткое замыкание электропроводки".

Установлено, что погибли 89-летняя женщина и 58-летний мужчина, которые находились в квартире. Следователи назначили проведение нескольких судебно-медицинских и пожаро-технической экспертиз. Также выясняется точная причина и устанавливается очаг возгорания.