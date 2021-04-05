В Гидрометцентре рассказали о непогоде в ряде регионов России

Сразу в трех регионах России на этой неделе ожидаются ливни и ураганный ветер. Наиболее заметные осадки будут на юге европейской части России: сильный дождь, ветер 17-22 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре. Для Крыма такая погода благо, так как наполняются пустые водохранилища.

Сильные осадки, гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду - в Калмыкии. Комплекс опасных гидрометеорологических явлений в Сочи. Кроме дождей и гроз, там еще и град. "На реках подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.