В Краснодаре ребенок получил травму при падении в открытый люк

В краевом центре шестилетний ребенок провалился в открытый люк. Несчастный случай произошел в воскресение 4 апреля на улице Генерала Трошева, 17. Канализационный колодец находится на пустыре рядом с многоквартирным домом, и ничем не был огорожен. Об этом сообщили сегодня на главной городской планерке с участием мэра Евгения Первышова.

- Абсолютно неправильно то, что строительные компании оставляют без внимания собственные коммуникации. Хотя они должны их непосредственно контролировать, - отметил на планерке глава города. - Да, есть случаи краж люков на центральных магистралях Краснодара. Их мы отрабатываем с полицией. Но здесь частные инженерные сети и такую ревизию нужно проводить и внутригородским округам.

По словам начальника управления по жилищным вопросам Павла Абрамчика, несовершеннолетний получил травмы средней тяжести. Земельный участок принадлежит строительной компании. Сейчас люк накрыли бетонной плитой.

Кстати, после жалобы жителей города в соцсетях о прогулках детворы по строительной площадке на улице Черкасской, 58/2, власти обезопасили и этот долгострой. Там выставили охранников, в ближайшее время приведут в порядок ограждения.