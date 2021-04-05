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Рубрика: Общество

В России названы регионы-лидеры по приросту численности населения

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В 2018-2020 годах общий прирост численности населения наблюдался в 21 российском регионе, а лидером в процентном отношении стал Севастополь.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Об этом свидетельствует рейтинг РИА Новости, составленный на основе данных Росстата за последние три года. Первые строчки списка заняли Севастополь, где отмечен рост численности населения на 16,8 процента, Ингушетия (5,6 процента), Ленинградская область (4,3 процента) и Чечня (4,2 процента). В четырех регионах России число жителей увеличилось более чем на 3,5 процента, рост в диапазоне 3,5-1,5 процента отмечен в девяти субъектах РФ. Еще в пяти регионах рост был в пределах 1,5-0,5 процента.

По данным экспертов, наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Московской области и в Москве, а также Краснодарском крае. За последние три года миграционный прирост населения зафиксирован в 31 регионе (лидер - Московская область), а естественный - в 17 субъектах РФ (лидер - Дагестан).

Специалисты отмечают, что сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что в марте 2021 года в России увеличилась рождаемость по сравнению с мартом 2020 года. В целом по России в марте родилось на 15,2% больше детей. По словам вице-премьера, прирост зафиксирован в 75 регионах, а в 38-ми этот показатель превысил средний уровень по стране.

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