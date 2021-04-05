В Ростове полицейские спасли жильцов горящего дома

Ростовские полицейские помогли семье выбраться из охваченного пожаром здания, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Старший лейтенант Виктор Радченко, старший сержант Дмитрий Казак, сержант Алексей Шуплавский и младший лейтенант Александр Волгин возвращались домой после дежурства. Проходя мимо одного из жилых домов, они заметили клубы густого дыма. Горела кровля.

Правоохранители разбудили жильцов и помогли им быстро покинуть строение. До прибытия пожарных офицеры тушили огонь подручными средствами. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Обошлось без жертв.

В органах решают вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.