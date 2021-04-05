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Рубрика: Происшествия

В Севастополе СК проверит законность изъятия 12-летней девочки из семьи

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Следственный комитет проверит, при каких обстоятельствах была изъята из семьи девочка 2009 года рождения, живущая с мамой и бабушкой в поселке Андреевка под Севастополем. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СК РФ по РК и Севастополю.

- В социальных сетях были размещены видеоролики, в которых сообщается об изъятии несовершеннолетней девочки в связи с временным отсутствием матери. Руководителем управления Владимиром Терентьевым дано поручение провести всестороннюю проверку, изучить обстановку в семье, - рассказали в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что будет дана оценка достоверности распространенной информации, проверены возможные провокационные действия в адрес сотрудников правоохранительных органов, которые выполняли свои профессиональные обязанности.

Также проверку начали в прокуратуре Севастополя. Там оценят законность действий сотрудников учреждений, которые отвечают за выявление и учет безнадзорных и беспризорных детей.

ЧП произошло ночью 2 апреля. По словам бабушки, ее внучка ночевала в гостях у друзей семьи, вечером легла спать. В 2 часа ночи приехали правоохранители и забрали девочку. Ее отвезли в детскую горбольницу №5, там обследовали и готовились передать в детский дом. Вернуть внучку домой она смогла только предъявив доверенность от матери девочки.

Девочка растет в благополучной семье, к ее матери раньше не было претензий по воспитанию ребенка. Незадолго до происшествия мама уехала в командировку, а девочка осталась дома под присмотром бабушки.

Бабушка рассказала, что ее расспрашивали о том, где находится ее дочь, но связи с ней не было. Мама девочки сегодня опубликовала видеообращение, рассказав, что она жива, находится в командировке в Краснодарском крае и не понимает, что происходит с ее семьей. Она предположила, что это может быть связано с ее работой риелтором, из-за чего она боится возвращаться домой.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В историю вмешался губернатор Севастополя Михаил Развожаев. От отреагировал на сообщения своих подписчиков в социальных сетях и в воскресенье, 4 апреля, приехал домой к семье .

- К счастью, все позади. Девочка дома, с бабушкой, - написал Развожаев на своей странице в Instagram. - Всех причастных к этой истории ждет разбор полетов. Разберусь до деталей, все будут наказаны. Больше к ребенку никто не подойдет.

Сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя Развожаев отчитал главу департамента образования Елену Богомолову за то, что она вовремя не отреагировала на проблему. Он также раскритиковал работу главврача больницы, который не уведомил органы опеки о том, что к ним поступил ребенок без родителей.

- Ребенка при дееспособной, нормальной, совершенно адекватной бабушке решили отправить зачем-то в детдом, - сказал губернатор. - Три дня все это разворачивалось, потом попало в соцсети. А система опеки, видимо, радостно дожидалась, чем это закончится. 30 человек дармоедов!

Глава города поручил перестроить работу органов опеки и попечительства в регионе. По его мнению, с детьми должны работать неравнодушные люди.

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